Susumu Kitagawa, Richard Robson oraz Omar M. Yaghi zostali laureatami Nagrody Nobla z chemii za rozwój nowego typu architektury molekularnej, tj. szkieletów metaloorganicznych.
Jak napisał Komitet Noblowski w uzasadnieniu do nagrody, „stworzone przez nich konstrukcje – metaloorganiczne struktury szkieletowe – zawierają duże przestrzenie, w których cząsteczki mogą swobodnie przepływać”. Struktury metaloorganiczne to związki lub materiały zbudowane z centralnego atomu połączonego z liganda-mi organicznymi. W ten sposób tworzą się molekularne sieci. Wykorzystuje się je m.in. do magazynowania gazów i transportu leków.
PILNE WIADOMOŚCI Królewska Szwedzka Akademia Nauk podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za rok 2025 Susumu Kitagawie, Richardowi Robsonowi i Omarowi M. Yaghiemu „za opracowanie struktur metaloorganicznych”
— czytamy na oficjalnym kanale informacyjnym Nagrody Nobla.
Laureaci podzielą się po równo nagrodą w wysokości 11 mln koron szwedzkich, tj. ok. 4,2 mln zł.
