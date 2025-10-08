„Przebywający w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze dziennikarz i więzień polityczny Andrzej Poczobut został ponownie osadzony w odizolowanej celi” – poinformowało Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, powołując się na własne źródła.
Poczobut miał zostać umieszczony w izolatce jeszcze 23 sierpnia, na kolejne sześć miesięcy – do lutego 2026 roku. Nie jest jednak pewne, że istotnie jest on cały czas przetrzymywany w jednoosobowej celi.
Ostatni kontakt z Poczobutem
Ostatni kontakt z Poczobutem miał miejsce 23 września, gdy spotkała się z nim szefowa nieuznawanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi, Andżelika Borys. Przekazała, że ma on problemy ze zdrowiem i znacznie schudł. Wówczas nie było informacji o tym, jakoby Poczobut przebywał w izolatce.
Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został aresztowany w marcu 2021 roku, a następnie 8 lutego 2023 roku skazany za „działalność szkodzącą interesom państwa” (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jest przetrzymywany w łagrze w Nowopołocku.
Polska domaga się od władz Białorusi uwolnienia Poczobuta i innych więźniów politycznych. CZYTAJ WIĘCEJ:
— Co z uwolnieniem Poczobuta? Tusk: „To nasz priorytet w rozmowach z sojusznikami”; „Zamknięcie granicy z Białorusią to krok niezbędny”
— Kim są osoby uwolnione z białoruskich więzień? To prawie wszyscy pracownicy i współpracownicy Bielsatu. Są nazwiska!
— Białoruś uwolniła 52 więźniów. Są wśród nich Polacy. Wszyscy dotarli już na Litwę. Co z Andrzejem Poczobutem?
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742582-andrzej-poczobut-ponownie-wtracony-do-izolatki-w-lagrze
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.