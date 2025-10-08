Senat USA zatwierdził nominację Thomasa Rose’a na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Senatorowie głosowali nad pakietem nominacji na różne stanowiska, który obejmował ponad sto nazwisk. Za pakietem zagłosowało 51 senatorów, przeciwko - 47.
Rose został mianowany przez prezydenta Donalda Trumpa nowym ambasadorem USA w Polsce w lutym.
„Jestem głęboko zaszczycony”
Jestem głęboko zaszczycony i wzruszony, że nasz tworzący historię prezydent Donald Trump poprosił mnie o objęcie stanowiska ambasadora w Polsce. Jeśli moja kandydatura zostanie zatwierdzona, każdego dnia będę dokładał wszelkich starań, aby promować, bronić i wspierać interesy Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz naszego wspaniałego prezydenta Donalda Trumpa
— pisał Thomas Rose 7 lutego.
We wrześniu otrzymał poparcie senackiej komisji spraw zagranicznych, choć za jego kandydaturą nie zagłosował żaden polityk Demokratów. Było to drugie głosowanie w komisji nad nominatem Trumpa; pierwsze, pod koniec lipca, dało ten sam rezultat, lecz ze względu na niedopatrzenia formalne głosowanie musiało zostać powtórzone.
Tom Rose jest konserwatywnym publicystą i komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike’a Pence’a. Przed nominacją prowadził program radiowy Bauer&Rose Show.
W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika „Jerusalem Post”, a wcześniej działał we władzach stanu Indiana, skąd pochodzi. W latach 80. był też dziennikarzem japońskiej stacji telewizyjnej i napisał książkę „Big Miracle” (Wielki cud) o operacji uwolnienia wielorybów spod arktycznego lodu. Książka doczekała się w 2012 r. hollywoodzkiej ekranizacji.
Rose wielokrotnie chwalił Polskę
Podczas lipcowego wysłuchania przed senacką komisją Rose wielokrotnie chwalił Polskę jako wzorowego sojusznika. Zapowiadał, że będzie się starał o poprawę relacji między Polską a Izraelem, a także przekonywał, że Polska jest niesłusznie obwiniana w Izraelu o współudział w Holokauście. Mówił również, że ma doskonałe relacje zarówno z rządem, jak też z będącym w opozycji PiS-em i zobowiązał się, że nie będzie faworyzował żadnej ze stron w rywalizacji politycznej.
Głosowanie w Senacie przebiegło zgodnie z podziałami partyjnymi - za głosowali Republikanie. Pakiet zawierał ponad sto nominacji na różne stanowiska, w tym na ambasadorów. Dzięki wprowadzonym przez Republikanów zmianom regulaminu możliwe jest głosowanie nad całymi grupami prezydenckich nominatów. Senat głosował w ten sposób po raz drugi.
Nowy ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Thomas Rose jest dobrze znany widzom Telewizji wPolsce24. Był gościem stacji w ważnym czasie dnia wyborów w USA.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Tom Rose odpowiedział na komentarz Sikorskiego! Padły słowa o „Polsce na czele” i „Sprawiedliwych stosunkach handlowych”
— TYLKO U NAS. Thomas Rose: Ściganie za różnice polityczne jest niedopuszczalne. W Polsce jest z tym problem pod rządami koalicji Tuska
— Żywe reakcje na nominację Trumpa. Co o nowym ambasadorze piszą w sieci? „Mocno krytykował czystki w polskich mediach publicznych”
— Tom Rose z poparciem senackiej komisji. Demokraci próbowali storpedować jego kandydaturę na ambasadora w Polsce
— Przyszły ambasador USA w Polsce: „Polska nie była sprawcą Holokaustu. Polska była jego ofiarą… To byli naziści, to byli Niemcy”
— „Times of Israel” o Nawrockim: „Rewizjonista holokaustu”. Reaguje Tom Rose: „Wstydźcie się”. Jabłoński: A nasze MSZ milczy
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742575-senat-zatwierdzil-nominacje-rosea-na-ambasadora-w-polsce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.