W głównym nurcie i w Europejskiej Partii Ludowej sprzeciw wobec Ursuli von der Leyen budzi nowy wieloletni budżet, jego ‘KPO-izacja’. To ma być taki ‘bicz’ na niepokorne kraje członkowskie” - powiedział dla Telewizji wPolsce24 Jacek Saryusz-Wolski, były europoseł, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.

19 października Parlament Europejski będzie głosował nad dwoma wnioskami o wotum nieufności wobec przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Duży sprzeciw

Sprawę w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem dla Telewizji wPolsce24 skomentował Jacek Saryusz-Wolski.

To pokazuje, jak „dużym sprzeciwem” cieszy się pani von der Leyen w parlamencie. To jest takie trochę: „policzmy głosy”

— wskazał.

Polityk ocenił, że ludowcy, socjaliści, liberałowie i zieloni muszą zagłosować w obronie szefowej KE dla zachowania swojej twarzy i stabilności systemu.

Oni sami najchętniej też by zagłosowali o wotum nieufności, bo wiele głosów w jej zapleczu jest bardzo krytycznych i nawet rozważają własne wotum nieufności, takie bardziej demonstracyjne niż efektywne

— wyjawił.

Zarzuty wobec szefowej KE

Jacek Saryusz Wolski ocenił, że debata, która miała miejsce i zbliżające się głosowanie świadczą o słabości politycznej Ursuli von der Leyen.

W głównym nurcie i w Europejskiej Partii Ludowej sprzeciw budzi ten nowy wieloletni budżet, jego „KPO-izacja”. To ma być taki „bicz” na niepokorne kraje członkowskie jak

— wyjaśnił.

Ale na przykład jednym z argumentów za wotum nieufności z prawej strony jest sprawa Mercosur. Również lewa strona zarzuca wiele pani von der Leyen

— dodał.

Polityk podkreślił przy tym, że debata i głosowania nie są bez znaczenia, ponieważ osłabiają one szefową KE, co może być szczególnie ciekawe w obliczu tego, że mamy do czynienia z patową sytuacją we Francji. Saryusz-Wolski ocenił, że Paryż jest drugim po Berlinie „filarem wsparcia von der Leyen”.

