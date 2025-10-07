Sprofanowano pomnik Jana Pawła II w Rzymie. Przewodniczący włoskiego Senatu: "My go pamiętamy jako wielkiego papieża. On jest święty"

Sprawdź protest we Włoszech / autor: EPA/EMANUELE VALERI Dostawca: PAP/EPA.
Przewodniczący Senatu Włoch Ignazio La Russa oddał hołd św. Janowi Pawłowi II przy jego pomniku w Rzymie, który został niedawno sprofanowany. Na monumencie, stojącym koło głównego dworca kolejowego Termini, pojawił się obraźliwy napis. Ten akt wandalizmu potępiła natychmiast premier Giorgia Meloni.

La Russa powiedział dziennikarzom, że o zamiarze udania się pod pomnik polskiego papieża zawiadomił szefów wszystkich klubów parlamentarnych.

To hołd w imieniu całego Senatu, ponieważ uważam, że był to akt przemocy poza wszelką logiką; obelżywy napis pod adresem papieża, który bardziej niż ktokolwiek inny walczył o pokój i przeciwko dyktaturom”

— wskazał.

My go pamiętamy jako wielkiego papieża

— dodał La Russa.

On jest święty i myślę, że także ten skromny gest i, jak mam nadzieję, podobne następne będą małym zadośćuczynieniem za ten haniebny czyn

— podkreślił.

Profancja

Obraźliwy napis na pomniku Jana Pawła II wraz z rysunkiem sierpa i młota został odkryty 4 października po tym, gdy na placu przed stacją zorganizowano kolejną pikietę solidarności ze Strefą Gazy i międzynarodową flotyllą z pomocą dla Palestyńczyków.

Profanację potępili premier Giorgia Meloni i szef MSZ, wicepremier Antonio Tajani. Oburzenie tym aktem wyraziła ambasada RP we Włoszech.

as/PAP

