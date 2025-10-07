Polacy z Globalnej Flotylli Sumud jutro wrócą do kraju. Faris, Ptak i Sterczewski zostali wczoraj deportowani do Aten

Inicjatywa Global Movement to Gaza Poland poinformowała, że wszyscy polscy uczestnicy flotylli humanitarnej do Strefy Gazy, Omar Faris, Nina Ptak, Ewa Jasiewicz i Franciszek Sterczewski, wrócą do kraju jutro samolotem z Aten, który ma wylądować w Warszawie o godz. 17.30.

Polacy wrócą lotem Aegean A3 872, który planowo ma wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie o godz. 17.30

— przekazał rzecznik grupy Rafał Piotrowski w komunikacie przesłanym PAP.

Polacy znajdowali się w grupie ponad 470 osób z 47 państw biorących udział w Globalnej Flotylli Sumud (GSF). Konwój humanitarny został przechwycony na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Zatrzymano 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela, zatrzymano i deportowano.

Faris, Ptak i Sterczewski zostali wczoraj deportowani do Aten. Jasiewicz opuściła Izrael wcześniej.

