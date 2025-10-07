Inicjatywa Global Movement to Gaza Poland poinformowała, że wszyscy polscy uczestnicy flotylli humanitarnej do Strefy Gazy, Omar Faris, Nina Ptak, Ewa Jasiewicz i Franciszek Sterczewski, wrócą do kraju jutro samolotem z Aten, który ma wylądować w Warszawie o godz. 17.30.
Polacy wrócą lotem Aegean A3 872, który planowo ma wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie o godz. 17.30
— przekazał rzecznik grupy Rafał Piotrowski w komunikacie przesłanym PAP.
Polacy znajdowali się w grupie ponad 470 osób z 47 państw biorących udział w Globalnej Flotylli Sumud (GSF). Konwój humanitarny został przechwycony na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Zatrzymano 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela, zatrzymano i deportowano.
Faris, Ptak i Sterczewski zostali wczoraj deportowani do Aten. Jasiewicz opuściła Izrael wcześniej.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Franciszek Sterczewski opuścił terytorium Izraela! Polski poseł nie jest już w rękach izraelskich służb. Dotarł do Aten
— Polacy z Flotylli Sumud odmówili dobrowolnej deportacji z Izraela! Czeka ich rozprawa. MSZ: „Zapewnimy pełną pomoc konsularną”
— Polka z flotylli Sumud rozpoczęła strajk głodowy w izraelskim areszcie. Wcześniej odmówiła dobrowolnej deportacji
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742535-polacy-z-globalnej-flotylli-sumud-jutro-wroca-do-kraju
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.