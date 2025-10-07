Burmistrz niemieckiego Herdecke zaatakowana nożem! Została znaleziona w swoim mieszkaniu z ranami kłutymi. Jej stan jest krytyczny

  Świat
  • opublikowano:
Sprawdź Niemiecka policja / autor: Fratria/X
Nowo wybrana burmistrz niemieckiego miasta Herdecke w Zagłębiu Ruhry, Iris Stalzer została znaleziona w swoim mieszkaniu z ranami kłutymi; jej stan jest krytyczny” - podała agencja dpa. Kanclerz Friedrich Merz potępił atak na polityk SPD, nazywając go „ohydnym czynem”.

O zdarzeniu jako pierwszy poinformował regionalny nadawca publiczny WDR.

W mieście Herdecke w Nadrenii Północnej-Westfalii trwa duża akcja policyjna

— poinformował rzecznik policji w Hagen, nie podając szczegółów.

Ohydny czyn w Herdecke”

57-letnia socjaldemokratka została wybrana na burmistrza Herdecke, miasta liczącego ok. 22,5 tys. mieszkańców, w drugiej turze wyborów samorządowych, która odbyła się 28 września. Uzyskała 52,2 proc. głosów.

Z wykształcenia - prawniczka. Stalzer jest mężatką i matką dwojga nastoletnich dzieci.

Kanclerz Merz wyraził głębokie poruszenie atakiem na Stalzer.

Otrzymaliśmy wiadomość o ohydnym czynie w Herdecke. Sprawa musi zostać szybko wyjaśniona. Boimy się o życie burmistrz elekt Iris Stalzer i mamy nadzieję na całkowite wyzdrowienie

— napisał Merz na platformie X.

Moje myśli są z jej rodziną i bliskimi

— dodał.

Atak potępili również politycy SPD w Nadrenii Północnej-Westfalii.

tt/PAP

