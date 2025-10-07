„Nowo wybrana burmistrz niemieckiego miasta Herdecke w Zagłębiu Ruhry, Iris Stalzer została znaleziona w swoim mieszkaniu z ranami kłutymi; jej stan jest krytyczny” - podała agencja dpa. Kanclerz Friedrich Merz potępił atak na polityk SPD, nazywając go „ohydnym czynem”.
O zdarzeniu jako pierwszy poinformował regionalny nadawca publiczny WDR.
W mieście Herdecke w Nadrenii Północnej-Westfalii trwa duża akcja policyjna
— poinformował rzecznik policji w Hagen, nie podając szczegółów.
„Ohydny czyn w Herdecke”
57-letnia socjaldemokratka została wybrana na burmistrza Herdecke, miasta liczącego ok. 22,5 tys. mieszkańców, w drugiej turze wyborów samorządowych, która odbyła się 28 września. Uzyskała 52,2 proc. głosów.
Z wykształcenia - prawniczka. Stalzer jest mężatką i matką dwojga nastoletnich dzieci.
Kanclerz Merz wyraził głębokie poruszenie atakiem na Stalzer.
Otrzymaliśmy wiadomość o ohydnym czynie w Herdecke. Sprawa musi zostać szybko wyjaśniona. Boimy się o życie burmistrz elekt Iris Stalzer i mamy nadzieję na całkowite wyzdrowienie
— napisał Merz na platformie X.
Moje myśli są z jej rodziną i bliskimi
— dodał.
Atak potępili również politycy SPD w Nadrenii Północnej-Westfalii.
tt/PAP
