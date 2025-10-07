Marine Le Pen i Jordan Bardella odmówili udziału w rozmowach ostatniej szansy prowadzonych przez premiera Sebastiena Lecornu. Liderzy Zjednoczenia Narodowego oskarżyli rząd o działanie w obronie prezydenta Emmanuela Macrona i wezwali do rozwiązania parlamentu oraz rozpisania nowych wyborów.
Prawica, która prezentuje się jako partia szanująca instytucje, dotychczas zawsze uczestniczyła w podobnych konsultacjach. Odmawiała ich zaś skrajna lewica. Tym razem jednak RN zarzuciło Lecornu, że prowadzone przez niego rozmowy nie mają na celu ochrony interesów obywateli, a jedynie ochronę interesów prezydenta Emmanuela Macrona.
RN, które cieszy się ostatnio wysokim poparciem w sondażach, wzywa do rozwiązania parlamentu i rozpisania nowych wyborów, a także do ustąpienia Macrona. Bardella powiedział we wtorek, że jest gotów być premierem, jeśli RN uzyska większość bezwzględną w parlamencie po ewentualnych wyborach. Dopuścił zarazem, że w nowym parlamencie zawarłby porozumienie w sprawie rządu z prawicową partią Republikanie (LR).
Wczoraj rano Lecornu podał się do dymisji. Następnie Macron powierzył mu misję rozmów, których celem jest „zdefiniowanie płaszczyzny na rzecz działań i stabilności dla kraju”. Na te rozmowy ostatniej szansy Lecornu ma czas do środy wieczór.
