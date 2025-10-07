Pałac Królewski w Amsterdamie został oblany czerwoną farbą, a na jego fasadzie pojawił się wulgarny antyizraelski napis. Do aktu wandalizmu przyznała się grupa Palestine Action NL, tłumacząc go sprzeciwem wobec decyzji władz miasta dotyczącej palestyńskiego wydarzenia upamiętniającego atak Hamasu na Izrael.
Do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach rannych; zgłoszenie policja otrzymała ok. godz. 5:30. Na zdjęciach widać farbę rozlaną na schodach i ścianach budynku.
Na portalach społecznościowych Palestine Action NL przyznała się do tego czynu, wskazując na rzekomy „zakaz” palestyńskiej ceremonii upamiętniającej atak na Izrael z 7 października 2023 r. Władze stolicy Holandii wyjaśniły, że nie było zakazu, jednak na placu Dam wcześniej zgłoszono demonstrację izraelską, a organizatorom akcji palestyńskiej zaproponowano inną lokalizację lub godzinę. Władze nie zezwoliły na dwie demonstracje w tym czasie obawiając się o eskalację pomiędzy stronami.
Burmistrz Femke Halsema określiła akcję oblania farbą Pałacu Królewskiego jako „skandaliczną i nieakceptowalną”; służby miejskie przystąpiły już do sprzątania. Policja prowadzi śledztwo, ale na razie nikogo nie zatrzymano.
Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251, z których 47 wciąż jest więzionych. Według władz izraelskich wciąż żyje 20 zakładników. Hamas przetrzymuje też ciało zabitego w 2014 r. izraelskiego żołnierza. W wojnie zginęło ponad 67,1 tys. Palestyńczyków - informują kontrolowane przez Hamas władze lokalne.
xyz/PAP
