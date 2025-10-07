„Sędzia sądu apelacyjnego w Tiranie został wczoraj zastrzelony przez mężczyznę biorącego udział w rozprawie” - poinformowała albańska policja. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, ale niedługo potem został ujęty.
Sędzia Astrit Kalaja został postrzelony w sali sądowej przez 30-letniego podejrzanego o inicjałach E. Sh. Kalaja zmarł podczas transportu do szpitala.
Policja nie skomentowała jeszcze motywu ani sposobu, w jaki broń została przemycona przez system bezpieczeństwa sądu.
Śmiertelnie postrzelono sędziego
W oświadczeniu służb podano, że osoba biorąca udział w rozprawie sądowej, zidentyfikowana jako „E. Sh., lat 30”, oddała strzały z broni palnej w kierunku sędziego i trzech innych osób zaangażowanych w sprawę, które znajdowały się na sali sądowej.
W rezultacie obywatel A. K. stracił życie, a obywatele R. K. i E. K. zostali ranni, [ale] ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo
— napisano w oświadczeniu policji.
Podejrzany został już aresztowany, a policja zabezpieczyła broń.
„To wymaga najostrzejszej reakcji”
Napaść została potępiona przez najważniejszych przywódców kraju, niezależnie od opcji politycznej.
Zbrodnicza agresja na sędziego niewątpliwie wymaga najostrzejszej reakcji prawnej wobec agresora
— powiedział premier Albanii Edi Rama.
Gazment Bardhi, przewodniczący frakcji parlamentarnej opozycyjnej Partii Demokratycznej, powiedział, że atak był „pierwszym od 35 lat przypadkiem, w którym sędzia został zabity podczas wykonywania swoich obowiązków i wymaga to głębokiej refleksji ze strony społeczeństwa albańskiego”.
Lider Partii Demokratycznej, Sali Berisha, napisał w poście na Facebooku, że potępia to, co nazwał „ohydnym i przestępczym aktem przeciwko sędziemu”, opisując go jako dowód „ogromnego braku bezpieczeństwa, jaki panuje obecnie w kraju”.
tt/PAP
