Greta Thunberg zatrzymana przez izraelskie wojsko. Trump nie ma dla niej litości: To jest awanturnica. Myślę, że powinna iść do lekarza

Greta Thunberg to awanturnica, ma problemy z kontrolą złości i powinna iść do lekarza - powiedział prezydent USA Donald Trump. Wyraził też przekonanie, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie Strefy Gazy.

Prezydent, poproszony przez dziennikarkę o komentarz do aresztowania i deportacji przez Izrael aktywistów z flotylli humanitarnej, w tym Grety Thunberg, odpowiedział:

To jest po prostu awanturnica. Już nie zajmuje się środowiskiem, teraz zajmuje się tym. To jest awanturnica. Myślę, że ma problem z kontrolowaniem gniewu. Myślę, że powinna iść do lekarza.

To młoda osoba. Jest tak rozzłoszczona, szalona!

— dodał.

Wyluzuj Greta, wyluzuj!”

W przeszłości Trump również zarzucał szwedzkiej aktywistce problemy z kontrolą gniewu. Za „niedorzeczne” uznał przyznanie jej przez tygodnik „Time” tytułu człowieka roku 2019.

Greta musi popracować nad swoim problemem z opanowywaniem gniewu, a potem pójść na dobry, staroświecki film z przyjacielem! Wyluzuj Greta, wyluzuj!

— napisał wówczas w mediach społecznościowych.

W poniedziałek prezydent odniósł się też do trwających negocjacji w sprawie planu pokojowego dla Strefy Gazy. Wyraził przekonanie, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia i że czynione są „ogromne postępy” w tej kwestii.

Hamas zgadza się na bardzo ważne rzeczy

— dodał, nie precyzując, o jakie kroki chodzi.

kk/PAP

