Trwa 1322. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Wtorek, 7 października 2025 r.
00:03. Ciąg dalszy ukraińskich uderzeń! Celny atak na infastrukturę energetyczną w rosyjskim Biełgorodzie
Siły ukraińskie zaatakowały infrastrukturę energetyczną w rosyjskim Biełgorodzie.
Doszło do kilku eksplozji, zawyły syreny alarmowe. Nastąpiły przerwy w dostawie prądu.
00:00. Trump o Tomahawkach dla Ukrainy: muszę jeszcze dowiedzieć się kilku rzeczy
Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu przyznał, że „w pewnym sensie, właściwie” podjął już decyzję w sprawie potencjalnego przekazania pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk Ukrainie. Dodał jednocześnie, że musi się dowiedzieć, jak Tomahawki byłyby wykorzystane.
Dokąd je wysyłają. Myślę, że muszę zadać do pytanie
— dodał.
Zadam pewne pytania. (…) Nie chcę eskalacji
— oświadczył prezydent.
Według amerykańskich mediów prezydent USA we wrześniu powiedział ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że jest otwarty na zniesienie ograniczeń dotyczących wykorzystania przez Ukraińców amerykańskiej broni do uderzania w cele w głębi Rosji. Zełenski miał poprosić Trumpa o pociski dalekiego zasięgu Tomahawk.
