Dziś Parlament Europejski w Strasburgu podczas sesji plenarnej zajmuje się aż dwoma wnioskami o wotum nieufności wobec szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen! Co ciekawe, złożyły je dwie przeciwstawne sobie frakcje - jeden złożyła prawicowa frakcja Patrioci dla Europy, a drugi lewicowa Grupy Lewicy. Głosowanie tych wniosków zaplanowano 9 października.
Tak im dobrze idzie, że znów będziemy głosować odwołanie Ursuli von der Leyen. Popierasz? Ciekawe czy KO, PL2050, PSL i Lewica ponownie będą głosować za tą niemiecką porażką w Komisji Europejskiej?
— pytał przed głosowaniem europoseł PiS Tomasz Bocheński.
Jak widać niechęć do Ursuli von der Leyen narasta nie tylko z prawej, ale też z lewej strony! Ta kobieta to największy szkodnik w Unii Europejskiej. Afera związana z Pfizerem, wprowadzenie paktu migracyjnego i zmuszanie państw do przyjmowania imigrantów lub płacenia kar, niszczenie gospodarki klimatycznymi wariactwami spod znaku Zielonego Ładu, czy forsowanie tragicznej dla polskich rolników umowy z Mercosur, która będzie wspierać niemiecki przemysł - za to wszystko szefowa Komisji Europejskiej powinna zostać wywieziona na taczkach!
— napisała na platformie X Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji.
Jest wrogiem Europy suwerennych narodów, wolności słowa i silnych, konkurencyjnych gospodarek państw członkowskich, a za jej kadencji korupcja w unijnych instytucjach wręcz kwitnie. Już dziś dojdzie do debaty w tej sprawie i pani Ursula oraz cała jej Komisja Europejska usłyszą co sądzę o ich polityce. Każdy komu leży na sercu dobro Europy powinien poprzeć to wotum nieufności, a odwołanie von der Leyen to polska racja stanu!
— zaznaczyła.
Ursula von der Leyen musiała zmierzyć się z podobnym wnioskiem już w lipcu. Wtedy złożyła go frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, ale w PE nie było wystarczającej liczby głosów, aby odwołać przewodniczącą KE.
tkwl/X/PAP
