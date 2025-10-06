Bracia Ian i Stuart Patonowie z Lymington w hrabstwie Hampshire w południowej Anglii wyhodowali najcięższą dynię na świecie, ważącą 1279 kg. Warzywo to ustanowiło także rekord pod względem wielkości – jego obwód to 6,49 m.
Owoc pracy 64-letnich bliźniaków zwyciężył w weekend podczas oficjalnego ważenia gigantycznych dyń, który już po raz szósty odbył się w mieście Reading w hrabstwie Berkshire.
Proces uprawy
Farmerzy w rozmowie z „Telegraph” zdradzili, że przejście dyni z rozmiaru piłki do golfa do pełnej wielkości zajmuje ok. 130 dni.
Rosną tak duże dzięki bardzo dobrym genom, tak naprawdę nie potrzebują dużo pożywienia, ale za to dużo wody, nawet 130 galonów (blisko 500 litrów) na roślinę dziennie
— wyjaśnił Ian Paton.
Brytyjska gazeta podała, że bracia zastosowali system nawadniania kropelkowego, który powoli rozprowadzał wodę do roślin, dzięki czemu warzywa nie ucierpiały na skutek zakazu podlewania, który został wprowadzony w lipcu w Hampshire z powodu suszy.
Rodzinna tradycja
Ian Paton powiedział, że jego pasja do uprawy dyni stała się już rodzinną tradycją - pomagają mu wnuczki Etta i Martha Syrett w wieku czterech i siedmiu lat.
Brudzą sobie ręce w ziemi i uwielbiają to. Rozmawiają nawet z dyniami
— dodał.
Poprzednią rekordzistką według Księgi Rekordów Guinnessa była dynia ważąca 1246,9 kg, która wyrosła w 2023 r. na jednej z grządek w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742446-bracia-wyhodowali-najciezsza-dynie-na-swiecie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.