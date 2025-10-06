Inicjatywa Global Movement to Gaza Poland poinformowała, że według jej informacji troje polskich uczestników flotylli humanitarnej do Strefy Gazy, którzy zostali zatrzymani w Izraelu, opuści dziś więzienie i zostanie przetransportowanych samolotem do kraju trzeciego, prawdopodobnie Grecji. Z Izraela do Aten została już deportowana Greta Thunberg.
Troje zatrzymanych Polaków to: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezes Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Znajdowali się w gronie ok. 470 osób z 47 państw świata biorących udział w Globalnej Flotylli Sumud (GSF).
Polacy po uwolnieniu mają zostać poddani obdukcji lekarskiej, co pozwoli uzyskać informacje na temat ich stanu fizycznego oraz warunków, w jakich byli przetrzymywani - dodano w przesłanym PAP komunikacie polskiego organizatora konwoju.
CZYTAJ TAKŻE: Izrael wypuszcza pierwszych zatrzymanych. Co ze Sterczewskim i innymi Polakami? „Są obecnie w izraelskim zakładzie karnym”
Zatrzymanie flotylli z polskim posłem
Global Movement to Gaza Poland zaznaczył, że według dotychczasowych informacji stan fizyczny Omara Farisa był pogorszony, natomiast Nina Ptak prowadziła strajk głodowy w solidarności z Palestyńczykami przetrzymywanymi w tym samym więzieniu, a także w proteście przeciwko ludobójstwu i własnemu porwaniu podczas misji humanitarnej.
Konwój humanitarny został przechwycony w nocy ze środy na czwartek na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Zatrzymano 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela.
GSF deklaruje, że jej celem było przełamanie nielegalnej izraelskiej blokady Strefy Gazy i przewiezienie tam pomocy humanitarnej. Na palestyńskim terytorium trwa kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z palestyńskim Hamasem. Żaden z przechwyconych przez Izrael statków ostatecznie nie dotarł do wybrzeży Strefy Gazy.
Izrael oskarża aktywistów o służenie celom Hamasu
Władze Izraela wielokrotnie oskarżały flotyllę o to, że służy celom Hamasu, i podkreślały, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów.
Minister sprawiedliwości Izraela Jariw Lewin poinformował w poniedziałek, że spośród 309 uczestników flotylli, nadal przebywających w areszcie w Izraelu, 200 ma zostać wydalonych w ciągu najbliższych 24 godzin. Według wcześniejszych informacji, w poniedziałek do Aten ma odlecieć samolot, którym Izrael opuści grupa aktywistów m.in. z Grecji, Francji, Włoch i Szwecji.
Greta Thunberg deportowana do Aten
Szwedzka aktywistka Greta Thunberg została dziś deportowana z Izraela do Aten. Łącznie w poniedziałek Izrael deportował do Grecji i Słowacji 171 aktywistów z Globalnej Flotylli Smud - poinformowała agencja Reutera. Thunberg była w grupie liczącej 470 aktywistów zmierzających do Strefy Gazy 42 jachtami w ramach Globalnej Flotylli Smud. W nocy ze środy na czwartek jednostki zostały przechwycone przez izraelską marynarkę wojenną.
Do dzisiaj deportowano 170 aktywistów. Ci, którzy pozostali w Izraelu, byli przetrzymywani w areszcie w warunkach, które ich pełnomocnicy prawni opisują jako niespełniające standardów. Według zeznań przekazanych grupie pomocy prawnej Adalah zatrzymanym aktywistom odmówiono niezbędnego leczenia i podaje się im „rażąco niewystarczające” ilości jedzenia i wody. Aktywiści twierdzą, że byli pozbawiani możliwości snu, popychani, krępowani oraz przetrzymywani w klatkach. Ponadto obrażano ich - przekazał w niedzielę hiszpański prawnik Rafael Borrego.
Rzecznik izraelskiego ministerstwa spraw zagranicznych odparł te zarzuty. Wczoraj Izrael oświadczył, że prawa aktywistów są „w pełni przestrzegane”, nie użyto wobec nich siły fizycznej i wszyscy zatrzymani mieli dostęp do wody, jedzenia i toalety.
Z relacji wynika, że Thunberg była traktowana szczególnie surowo. Szwedzka aktywistka nie mogła spotkać się z prawnikiem podczas pobytu w areszcie w niedzielę po południu
— przekazał izraelski portal.
aja/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742429-zatrzymani-w-izraelu-polacy-opuszcza-dzis-wiezienie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.