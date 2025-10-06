Ukraińska armia ma otrzymać w ramach dostaw uzbrojenia z Grecji 60 haubic M110A2 o kalibrze 203 mm oraz zapasy amunicji artyleryjskiej i pocisków rakietowych – informują ukraińskie media. Wartość dostaw to prawie 200 mln euro.
Pakiet pomocy wojskowej ma objąć 60 haubic samobieżnych M110A2 oraz 150 tys. sztuk pocisków kalibru 203 mm różnych typów, w tym kasetowych. Pośrednikiem w dostawach mają być Czechy. Decyzja w tej sprawie ma być podjęta w najbliższym czasie przez Radę bezpieczeństwa narodowego Grecji pod przewodnictwem premiera Kyriakosa Micotakisa.
Ukraina używa już artylerii o kalibrze 203 mm – poradzieckich haubic 2S7 Pion, które wprowadzono do działań w wojnie z Rosją na przełomie 2014 i 2015 roku.
Grecja ma dostarczyć Ukrainie także niekierowane pociski rakietowe Zuni o kalibrze 127 mm. Rakiety tego typu są wykorzystywane przez ukraińskie samoloty szturmowe Su-25. Poprzednie dostawy broni tego typu pochodziły z zapasów armii amerykańskiej.
Łączna wartość kontraktu na dostawy uzbrojenia z Grecji ma wynieść 199 mln euro. Trwają również rozmowy dotyczące przekazania Ukrainie samolotów wielozadaniowych Mirage 2000-5 w zamian za przyspieszenie dostaw samolotów Rafale przez Francję.
PAP/flot
