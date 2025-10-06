Prezydent USA Donald Trump ogłosił wczoraj, że 14 czerwca 2026 r. na terenie Białego Domu odbędzie się gala UFC (mieszanych sztuk walki). Tego dnia Trump będzie świętował swoje 80. urodziny. Prezydent podkreślił, że walka będzie zorganizowana w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości USA.
14 czerwca następnego roku będziemy mieć dużą walkę UFC w Białym Domu, na terenie Białego Domu
— poinformował Trump, występując na pokładzie lotniskowca w Norfolk w Wirginii.
Udział weźmie m.in. Irlandczyk Conor McGregor
Prezydent Stanów Zjednoczonych już w lipcu zapowiedział, że na terenie Białego Domu w przyszłym roku odbędzie się walka UFC, lecz dopiero teraz ogłosił konkretną datę.
Walka ma odbyć się na Południowym Trawniku Białego Domu. Szef UFC Dana White ogłosił, że tylko na rekonstrukcję trawnika po wydarzeniu organizacja wyda 700 tys. dolarów.
W ubiegłym tygodniu irlandzki zawodnik mieszanych sztuk walki Conor McGregor zapowiedział, że weźmie w udział w walce w Waszyngtonie.
14 czerwca br., w 79. urodziny Donalda Trumpa, w Waszyngtonie odbyła się defilada wojskowa z okazji 250. rocznicy powstania sił lądowych USA (US Army).
