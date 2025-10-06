Węgry nie planują przyjmować euro, ponieważ Unia Europejska rozpada się i nie powinniśmy wiązać swojego losu z tym blokiem jeszcze bardziej – stwierdził dziś Viktor Orban, premier Węgier, w wywiadzie dla portalu EconomX.
Orban ocenił, że jeśli UE nie zostanie radykalnie przekształcona w ciągu roku lub dwóch, to proces rozpadu może okazać się nieodwracalny.
Nie widzę możliwości ani woli, aby to zrobić, ani u biurokratów w Brukseli, ani u przywódców głównych państw członkowskich. Jeśli to się utrzyma, Unia Europejska będzie tylko przejściowym rozdziałem w naszym życiu
— uważa węgierski premier.
Nie będzie podwyżek podatków
Orban zapowiedział też, że nie planuje podwyżek podatków i jest zwolennikiem utrzymywania ich na możliwie najniższym poziomie. Premier podkreślił też, że obecna stopa procentowa Narodowego Banku Węgier - 6,5 proc. - jest „wyższa niż mogłaby być”, a obniżki stóp procentowych będą następować „znacznie wolniej, niż byśmy chcieli”, ponieważ prezes banku centralnego Mihaly Varga jest „człowiekiem ostrożnym”.
Premier ujawnił również, że nie ma planów zmiany systemu emerytalnego, a każda radykalna reforma „mogłaby zrujnować życie znacznej części” węgierskiego społeczeństwa. Wiek emerytalny wynosi obecnie na Węgrzech 65 lat zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.
aja/PAP
