Upokorzenia, znęcanie się i przemoc. Portugalscy i tureccy aktywiści z flotylli oskarżają Izrael. "Na własnej skórze mogliśmy się przekonać"

Posłanka Bloku Lewicy Mariana Mortagua, która była nieformalną liderką grupy portugalskich aktywistów we flotylli do Gazy
Czworo portugalskich aktywistów z międzynarodowej flotylli Sumud do Strefy Gazy, zatrzymanych na wodach międzynarodowych przez Izrael, oskarżyło władze tego kraju o złe traktowanie. Również tureccy działacze opowiedzieli w rozmowie z lokalnymi mediami o przemocy fizycznej i psychicznej, rasistowskich obelgach i nękaniu ze strony Izraela po ich zatrzymaniu. Turecka prokuratura kontynuuje śledztwo w sprawie ataku - przekazała agencja Anadolu.

Tak mieli Izraelczycy mieli traktować aktywistów

Deportowani przez Izrael portugalscy aktywiści przybyli wczoraj przed północą samolotem na lotnisko im. Humberto Delgado w Lizbonie, gdzie byli witani przez kilkuset bliskich, przyjaciół oraz sympatyków.

Posłanka Bloku Lewicy Mariana Mortagua, która była nieformalną liderką grupy portugalskich aktywistów we flotylli do Gazy, w rozmowie z dziennikarzami oskarżyła Izrael o niehumanitarne praktyki. Podobne opinie wyraziło też troje jej towarzyszy.

Przekazali oni mediom, że służby izraelskie przetrzymywały ich w klatkach na słońcu, głodziły, odmawiały podania wody pitnej, a także „biły niektóre osoby z flotylli”.

Na własnej skórze mogliśmy się przekonać, jak traktuje swoich więźniów Izrael. Pewnie byłoby z nami gorzej, gdyby nie fakt, że jesteśmy Europejczykami

— powiedziała Mariana Mortagua. Dodała, że podczas przesłuchań przed izraelskimi władzami próbowano zarzucić im popełnienie przestępstwa, jakim był udział w podróży flotylli statków do Gazy.

Wymyślili sobie, że popełniliśmy takie przestępstwo, do którego żadne z nas się nie przyznało

— powiedziała portugalska posłanka, dodając, że Izraelczycy próbowali ich zmusić do podpisania nieprawdziwych zarzutów.

Byli kopani w głowę i skuwani”

Samolot z tureckimi aktywistami z flotylli, którzy zostali zatrzymani przez Izrael na wodach międzynarodowych przed zbliżeniem się do Strefy Gazy, wylądował na lotnisku w Stambule przedwczoraj. Przyleciało nim 137 osób, w tym 36 obywateli Turcji. Aktywiści zostali przewiezieni do Instytutu Medycyny Sądowej w Stambule na badania lekarskie, a następnie złożyli zeznania prokuratorom w charakterze świadków.

Jeden z nich, rozmawiając z agencją Anadolu, przyznał, że aktywiści zostali zmuszeni do siedzenia na betonowej podłodze przez trzy godziny w porcie w Aszdodzie, z rękami związanymi za plecami i głowami przyciśniętymi do ziemi.

Kiedy starsi i słabi ludzie, którzy nie byli w stanie wytrzymać w tej pozycji, zmieniali ją, byli kopani w głowę i skuwani

— dodał.

Rozmówca tureckiej agencji opowiedział, że gdy chciał złożyć zeznania po turecku, stojąca w pobliżu funkcjonariuszka powiedziała: „Brudne Turki, już śmierdzicie”. Dodał, że kiedy aktywiści oskarżyli ją o rasizm, grożono im.

Pytali nas, dlaczego wjechaliśmy na terytorium Izraela bez pozwolenia. Powiedziałem, że nie wjechaliśmy na terytorium Izraela, ale zostaliśmy siłą zabrani z wód międzynarodowych. Pytali, dlaczego jedziemy do Gazy. Powiedziałem, że trwa tam ludobójstwo, że zabijają dzieci, że niesiemy pomoc humanitarną i że wyruszyliśmy do Gazy zgodnie z prawem międzynarodowym

— relacjonował mężczyzna.

Kolejny z aktywistów przyznał, że zatrzymanym odmawiano jedzenia i picia.

Kiedy próbowaliśmy się modlić, interweniowali

— powiedział, dodając, że izraelskie siły ukradły mu rzeczy osobiste, w tym pieniądze.

Inny z rozmówców tureckich mediów ocenił, że „obywateli europejskich traktowano lepiej niż Turków”.

Dwóch aktywistów z astmą miało trudności z oddychaniem. Nie podano im żadnych leków. Budzili nas też co dwie godziny i przenosili do różnych miejsc w więzieniu

— opowiedział.

Tureckie śledztwo

Flotylla Sumud, składająca się z około 40 łodzi i ponad 400 wolontariuszy z 47 krajów, została zatrzymana w nocy ze środy na czwartek przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych w odległości około 80 mil morskich od Strefy Gazy.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył w komentarzu do wydarzenia, że „potępia piractwo wobec flotylli Sumud, której celem było zwrócenie uwagi na barbarzyństwo wobec dzieci umierających z głodu i dostarczenie pomocy humanitarnej uciskanym Palestyńczykom”.

W czwartek prokuratury w Stambule i Ankarze ogłosiły wszczęcie śledztw dotyczących zatrzymania flotylli.

