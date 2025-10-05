Trwa 1321. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 6 października 2025 r.
09:30. Brak prądu w Charkowie po rosyjskim ataku
Tysiące odbiorców w Charkowie zostało pozbawionych dostępu do prądu. Jak podaje Ołeh Synehubow, gubernator obwodu charkowskiego, po nocnym ataku Rosji bez prądu pozostaje 12 881 odbiorców w stolicy obwodu. Ranne w ataku zostały cztery osoby – dwie kobiety w wieku 38 i 83 lat, oraz dwóch mężczyzn w wieku 67 i 63 lat.
09:10. W nocy Rosjanie zaatakowało 116 jednostek powietrznych
Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informuje o zneutralizowaniu 83 ze 116 dronów, których Rosjanie użyli do ataku.
09:00. Rosyjski atak na obiekt energetyczny w obwodzie czernihowskim
W nocy z 5 na 6 października rosyjskie wojska zaatakowały obiekt energetyczny w obwodzie czernihowskim, co doprowadziło do przerw w dostawie energii elektrycznej. Jak poinformowała spółka Czernihiwobłenerho, ostrzał dotknął rejon Iczniański. „Niestety, ponownie mamy bezpośrednie trafienie w obiekt energetyczny” – przekazano w komunikacie.
08:34. Ukraińskie uderzenie w jedną z największych baz paliwowych na Krymie. Więcej szczegółów!
Ukraińska armia zaatakowała dronami jedną z największych baz paliwowych na okupowanym przez Rosję Krymie; jest to Morski Terminal Naftowy w mieście Teodozja w zachodniej części półwyspu – powiadomiły rano ukraińskie media i portale społecznościowe.
Jaskrawo płonie terminal naftowy – największy na okupowanym Krymie. Wcześniej (ta) baza paliw była wielokrotnie atakowana, a po poprzednich uderzeniach z 34 zbiorników nienaruszonych pozostały tylko 22. Teraz całych (zbiorników – PAP) będzie jeszcze mniej
— doniosła zazwyczaj dobrze poinformowana grupa Krymskij Wietier na Telegramie.
Według grupy, w związku z pożarem bazy rosyjskie władze zamknęły Szosę Kerczeńską - trasę, która prowadzi z Teodozji do miasta Kercz i dalej z Krymu na kontynentalną część Rosji.
Według ukraińskiego portalu Militarny terminal naftowy w Teodozji może przechowywać 250 tys. metrów sześciennych paliw. Na Krymie są tylko dwa takie obiekty; drugi z nich znajduje się w Sewastopolu, w zachodniej części półwyspu.
Baza naftowa Morski Terminal Naftowy jest ważnym obiektem logistycznym okupantów, która zapewnia paliwo dla rosyjskiej armii
— napisał Militarny.
Wcześniej Krymskij Wietier doniósł, że w nocy słychać było serię wybuchów w Sewastopolu. W mieście tym znajduje się dowództwo rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Według grupy atakowane było także lotnisko wojskowe Saki na zachodzie Krymu.
07:37. Atak ukraińskich dronów odciął dostawy prądu w obwodzie biełgorodzkim
Nocny atak ukraińskich dronów odciął dostawy prądu do kilkudziesięciu tysięcy domów mieszkańców obwodu biełgorodzkiego na południowym zachodzie Rosji - przekazał rano gubernator tego obwodu Wiaczesław Gładkow w komunikatorze Telegram.
Technicy przywrócili dopływ prądu w 34 tys. domów, ale w poniedziałek rano blisko sześć tysięcy nadal było pozbawionych elektryczności - podała agencja Reutera. Biełgorod, stolica obwodu, położony jest w odległości ok. 40 km od granicy z Ukrainą.
Reuters przypomniał, że od czasu, gdy wojna Rosji z Ukrainą rozlała się na ziemie rosyjskie, obszary przylegające do Ukrainy stały się obiektem ostrzału artyleryjskiego i ataków dronów. Obie strony twierdzą, że celem ostrzałów jest infrastruktura kluczowa dla wysiłku wojennego.
Władze Ukrainy nie skomentowały dotychczas doniesień o ataku na obwód biełgorodzki.
Rosyjski resort obrony przekazał, że w nocy z niedzieli na poniedziałek obrona powietrzna zniszczyła 251 ukraińskich bezzałogowców. Był to jeden z największych ataków Ukrainy w ciągu trzech i pół roku wojny obronnej z Rosją - podkreśliła AFP. Z tej bardzo wysokiej liczby dronów, 40 bezzałogowców zostało zestrzelonych nad zaanektowanym przez Rosję w 2014 r. ukraińskim Krymem, 62 nad Morzem Czarnym i pięć nad Morzem Azowskim.
07:10. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 231 starć na froncie - przekazuje ukraiński Sztab Generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
Najwięcej ataków agresora miało miejsce na kierunku pokrowskim – 57, a na kierunku nowopawlowskim – 42
— czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowch.
06:20. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1090 żołnierzy (łącznie 1116340 od początku pełnoskalowej wojny).
05:00. Ukraińskie drony zaatakowały terminal paliwowy Teodozja na okupowanym przez Rosję Krymie
Ukraiński drony uderzyły także w inne cele na terenie Federacji Rosyjskiej, w tym Briańsku i Biełgorodzie.
01:00. Szijjarto ostro: Wśród europejskich przywódców zapanowała wojenna psychoza
Wśród europejskich przywódców panuje dziś bardzo silna psychoza wojenna. Chcą przeznaczać pieniądze Europejczyków na uzbrajanie armii ukraińskiej oraz na zarządzanie państwem ukraińskim – powiedział w węgierskim radiu publicznym minister spraw zagranicznych tego kraju Peter Szijjarto.
Szef węgierskiej dyplomacji stwierdził, że długoterminowe przygotowania do wojny stały się normalnością w Brukseli i wśród polityków zachodnioeuropejskich, czego dowodem - jego zdaniem - jest siedmioletni projekt budżetu UE, nazwany przez Szijjarto „budżetem Ukrainy”.
00:01. Rosyjskie posiłki w rejonie Pokrowska są niszczone przed dotarciem na pole bitwy
Ukraińskie ataki w pobliżu Pokrowska niszczą rosyjskie posiłki, zanim dotrą one na pole bitwy
— podał profil Euromaidan na platformie X.
Ukraina po raz pierwszy potwierdziła zestrzelenie rosyjskiego śmigłowca przez dron FPV, co pokazuje, jak desperacka stała się rosyjska logistyka
— zaznaczono.
red/PAP/X/FB
