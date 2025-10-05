NA ŻYWO

1321. dzień wojny. Ukraińcy niszczą rosyjskie posiłki w rejonie Pokrowska zanim te dotrą na pole bitwy

autor: PAP/EPA/MYKOLA TYS
autor: PAP/EPA/MYKOLA TYS

Trwa 1321. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 6 października 2025 r.

00:01. Rosyjskie posiłki w rejonie Pokrowska są niszczone przed dotarciem na pole bitwy

Ukraińskie ataki w pobliżu Pokrowska niszczą rosyjskie posiłki, zanim dotrą one na pole bitwy

— podał profil Euromaidan na platformie X.

Ukraina po raz pierwszy potwierdziła zestrzelenie rosyjskiego śmigłowca przez dron FPV, co pokazuje, jak desperacka stała się rosyjska logistyka

— zaznaczono.

red/PAP/X/FB

