Trwa 1321. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 6 października 2025 r.
00:01. Rosyjskie posiłki w rejonie Pokrowska są niszczone przed dotarciem na pole bitwy
Ukraińskie ataki w pobliżu Pokrowska niszczą rosyjskie posiłki, zanim dotrą one na pole bitwy
— podał profil Euromaidan na platformie X.
Ukraina po raz pierwszy potwierdziła zestrzelenie rosyjskiego śmigłowca przez dron FPV, co pokazuje, jak desperacka stała się rosyjska logistyka
— zaznaczono.
