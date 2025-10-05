WIDEO

Bezczelność! Merkel obwinia Polskę i państwa bałtyckie o atak Rosji na Ukrainę. Jabłoński: Powinna zostać uznana za persona non grata

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel, przez wielu wskazywana za jedną z głównych odpowiedzialnych za inwazję nielegalnych imigrantów na Europę, przez lekkomyślne zaproszenie ich w 2015 roku, a także polityk znana z ugodowej polityki wobec Rosji, czego symbolem była współpraca w realizacji projektu Nord Stream 2, w wywiadzie dla węgierskiego portalu internetowego „Partizan” oskarżyła Polskę i państwa bałtyckie o przyczynienie się do ataku Rosji na Ukrainę!

W czerwcu 2021 roku poczułam, że Putin nie traktuje już Porozumień Mińskich poważnie i dlatego zależało mi na nowym formacie, w którym moglibyśmy rozmawiać bezpośrednio z Putinem jako Unia Europejska

— mówiła Angela Merkel we wspomnianym wywiadzie, cytowanym przez niemiecki portal „Bild”.

Niektórzy tego nie popierali. Były to przede wszystkim państwa bałtyckie, ale Polska również była temu przeciwna

— zaznaczyła Merkel, dodając, że te kraje obawiały się, iż „nie będziemy mieli wspólnej polityki wobec Rosji”.

W każdym razie nie przyniosło to rezultatów. Potem odeszłam z urzędu, a potem zaczęła się agresja Putina

— wypaliła Merkel, łącząc sprawę postawy Polski i państw bałtyckich z atakiem Rosji na Ukrainę.

Jabłoński: Merkel powinna został uznana persona non grata w Polsce

Na absolutnie bezczelną wypowiedź Merkel na platformie X zareagował m.in. Paweł Jabłoński, poseł PiS.

Najbardziej prorosyjska* polityk w historii UE postanowiła obarczyć Polskę winą za zbrodnie Putina – jej wieloletniego sojusznika. Powiedzieć, że to skandal, to mało. Ona powinna zostać na stałe uznana w Polsce za persona non grata

— podkreślił Paweł Jabłoński.

Ciekawe co na te słowa powie Donald Tusk – wszak wg niego rządy Merkel były BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM – „nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa…”

— przypomniał polityk PiS.

*najbardziej prorosyjska – bo na niczyich rządach Rosja nie zyskała tak bardzo, jak na rządach Merkel. Przebiła nawet Schrödera (i wyszło Putinowi taniej – bo nawet nie żądała dla siebie fuchy w Gazpromie ani Rosniefcie)

— stwierdził Jabłoński.

