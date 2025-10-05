Minister obrony Niemiec Boris Pistoriuis ocenił w rozmowie z gazetą „Handelsblatt”, że nie można wpaść w „pułapkę eskalacyjną Putina”. Zalecił powściągliwość przy dylematach dotyczących ewentualnego strącania rosyjskich samolotów.
W opublikowanej dziś rozmowie z gospodarczym dziennikiem Pistorius ocenił, że Władimir Putin, który w latach 80. był agentem KGB w NRD, „bardzo dobrze zna Niemcy”.
W tym kontekście minister ostrzegł: „nie możemy wpaść w eskalacyjną pułapkę Putina”.
Gdybyśmy zestrzelili samolot, on stwierdziłby, że naruszenie przestrzeni powietrznej było tylko błędem pilota, a my zabiliśmy niewinnego młodego człowieka
— powiedział minister reprezentujący SPD.
Strachliwa postawa Niemiec wobec Putina
Wypowiedź Pistoriusa jest zgodna z wcześniejszymi doniesieniami niemieckiej prasy, że rząd w Berlinie prezentuje zachowawcze stanowisko w dyskusji dotyczącej ewentualnego strącania rosyjskich samolotów. Pistorius już we wrześniu, po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, zapowiadał że europejskie kraje nie powinny „dać się wciągnąć Putinowi w pułapkę eskalacyjną”.
W temacie strącania dronów Pistorius powiedział w rozmowie z „Handelsblattem”, że Bundeswehra nie ma logistycznych możliwości, by ochraniać przestrzeń powietrzną całych Niemiec. Opowiedział się także za zwiększeniem zaangażowania kapitału państwowego w przemysł zbrojeniowy.
Pistorius wypowiadał się po incydentach z dronami na lotnisku w Monachium. Od nocy z czwartku na piątek w stolicy Bawarii odwołano z tego powodu kilkadziesiąt lotów, zakłócenia wpłynęły na plany podróżnicze ponad 10 tys. osób.
Ze względu na coraz więcej niezarejestrowanych przelotów dronów w Niemczech, w tym blisko infrastruktury krytycznej, szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt chce pozwolić Bundeswehrze na strącanie podejrzanych bezzałogowców. Wymagać to będzie dużych zmian prawnych, prawdopodobnie nawet na poziomie konstytucji.
W przyszłym tygodniu rząd RFN ma dyskutować nad szczegółami pierwszych zmian legislacyjnych. Na początek omawiane będą nowe środki antydronowe dla policji federalnej. Funkcjonariusze mają zostać wyposażeni w nowe zagłuszacze dronów, lasery oraz drony przechwytujące.
tkwl/PAP
