Uwięzieni Polacy z Flotylli Sumud wrócą do kraju! Sikorski: "Jeszcze raz apeluję o przestrzeganie przestróg MSZ"

Konsul RP właśnie zakończył widzenie z naszymi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu. Mimo, że odmówili dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach wrócić na łono ojczyzny” - poinformował Radosław Sikorski za pośrednictwem X.

Flotylla Sumud, składająca się z około 40 łodzi i ponad 400 wolontariuszy z 47 krajów, została zatrzymana przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych w odległości około 80 mil morskich od Strefy Gazy. Wśród niej znajdowali się Polacy, w tym poseł KO Franciszek Sterczewski.

Radosław Sikorski za pośrednictwem portalu X poinformował, że przetrzymywani Polacy wrócą do kraju.

— napisał.

