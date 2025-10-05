Deportowani przez Izrael aktywiści z Globalnej Flotylli Sumud (GSF), którzy dotarli do Stambułu, opowiadali, że izraelskie służby traktowały zatrzymanych „jak zwierzęta”. Szwedzka aktywistka Greta Thunberg miała być zmuszana do noszenia izraelskiej flagi.
Izraelskie MSZ poinformowało w sobotę, że deportowało do Turcji kolejnych 137 aktywistów z 13 krajów, w tym 36 obywateli Turcji, z zatrzymanej w nocy ze środy na czwartek GSF, która płynęła z pomocą humanitarną do Strefy Gazy.
Jak relacjonowała agencja Reutera, dwóch aktywistów opowiadało, że Thunberg była źle traktowana podczas zatrzymania: była popychana i zmuszana do noszenia izraelskiej flagi.
Kazali nam uklęknąć twarzą do ziemi. Jeśli się poruszyliśmy, bili nas. Wyśmiewali się z nas, obrażali i bili
— powiedział z kolei Paolo Romano, włoski regionalny polityk z Lombardii, cytowany przez agencję AFP.
Traktowano nas jak zwierzęta
— dodał Romano.
Inna aktywistka, 28-letnia Iylia Balais z Malezji powiedziała, że aktywiści zostali skuci kajdankami, odmawiano im też wody i leków.
Relacja Guardiana
Więcej na temat traktowania Grety Thunberg napisał „The Guardian”, który dotarł do wiadomości wysłanej przez szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do bliskich aktywistki.
Według jego relacji była ona przetrzymywana w celi z pluskwami i nie otrzymywała wystarczającej ilości jedzenia oraz wody.
Inna zatrzymana podobno powiedziała innej ambasadzie, że widzieli, jak ją zmuszano do trzymania flag podczas robienia zdjęć. Zastanawiała się, czy jej zdjęcia zostały rozpowszechnione
— wskazał „The Guardian”.
Rewelacje te potwierdzają także dwaj zwolnieni z aresztu członkowie flotylli.
Ciągnęli małą Gretę za włosy na naszych oczach, bili ją i zmuszali do pocałowania izraelskiej flagi. Zrobili jej wszystko, co tylko możliwe, jako przestrogę dla innych
— mówił turecki aktywista Ersin Çelik w rozmowie z agencją Anadolu.
Reakcje
Wcześniej izraelski resort spraw zagranicznych określił doniesienia o złym traktowaniu zatrzymanych jako „kompletne kłamstwa”, a aktywistów nazwał „prowokatorami”.
Po wylądowaniu aktywistów w Turcji minister spraw zagranicznych tego kraju Hakan Fidan nazwał ich „odważnymi ludźmi, którzy przemówili do sumienia ludzkości”.
Flotylla Sumud
Globalna Flotylla Sumud, składająca się z około 40 łodzi i ponad 400 wolontariuszy z 47 krajów, została zatrzymana przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych w odległości około 80 mil morskich od Strefy Gazy. Zatrzymano także łodzie, na których byli członkowie polskiej delegacji.
as/PAP/Guardian/Anadolu/Gazeta Wyborcza
