„Dwie dziewczynki zginęły, bo z jakiegoś powodu wydawało im się, że jazda na zewnątrz pociągu metra to dobra zabawa” - przekazał Demetrius Crichlow, prezes nowojorskiego przedsiębiorstwa transportu zbiorowego NYC Transit. Dziewczyny brały udział w internetowym trendzie zwanym „metro surfing”.
Według stacji NBC News, która powołała się na policję, dwa ciała odkryto wczoraj rano czasu miejscowego na dachu pociągu jadącego z dzielnicy Queens do Brooklynu. Wiek ofiar nie został dotąd oficjalnie potwierdzony, ale według niektórych doniesień chodzi o dwie 13-latki.
Demetrius Crichlow, prezes nowojorskiego przedsiębiorstwa transportu zbiorowego NYC Transit, nazwał zgon obu dziewczyn tragedią i podkreślił, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z „metro surfingiem”.
Dwie dziewczynki zginęły, bo z jakiegoś powodu wydawało im się, że jazda na zewnątrz pociągu metra to dobra zabawa. Rodzice, nauczyciele i przyjaciele muszą jasno powiedzieć swoim bliskim, że wejście na dach wagonu metra to nie „surfing”, to samobójstwo
— oświadczył Crichlow.
Wcześniej dochodziło do tragedii
Jak podała NBC News, w latach 2023 i 2024 w Nowym Jorku 18 osób zginęło w wypadkach związanych z „metro surfingiem”. W sierpniu policja poinformowała, że w tym roku w incydentach tego typu zginęły trzy osoby. Służby zaczęły latać dronami nad naziemnymi odcinkami tras pociągów, aby wykrywać pasażerów jadących na dachach wagonów.
W czerwcu burmistrz Nowego Jorku Eric Adams powiedział, że od początku roku policjanci „52 razy ratowali ‘surferów’ z pociągów metra, nim doszło do tragedii”.
Matka nastolatka, który zginął podczas „metro surfingu” w 2023 roku, rok później wniosła pozew o bezprawne spowodowanie śmierci przeciwko internetowym koncernom ByteDance, TikTokowi i Meta, podkreślając, że jej syn poznał „surfing w metrze” dzięki serwisom społecznościowym. Sprawa jest w toku. Firmy odrzucają zarzuty.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742343-w-usa-na-dachu-metra-znaleziono-dwie-martwe-nastolatki
