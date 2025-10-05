Donald Trump zignorował sprzeciw władz stanowych i wysłał setki żołnierzy Gwardii Narodowej do Illinois. Próba przesunięcia sił do Oregonu została przyblokowana prawnie. Politycy i sądy mówią o „bezprawiu” i „nadużyciu władzy”, a sędzia federalna już zablokowała część decyzji prezydenta.
Biały Dom uzasadnił decyzję o wysłaniu żołnierzy „trwającymi gwałtownymi zamieszkami i bezprawiem”, którymi lokalne władze rzekomo się nie zajęły.
Prezydent Trump nie przymknie oka na bezprawie nękające amerykańskie miasta
— oświadczyła rzecznik Białego Domu Abigail Jackson.
Według lokalnej stacji WBEZ gubernator Illinois ujawnił, że administracja Trumpa postawiła ultimatum: „Wezwijcie swoje siły, albo my to zrobimy.”
Zdaniem Pritzkera „wysłanie Gwardii Narodowej do naszego stanu, wbrew naszej woli jest absolutnie skandaliczne i nieamerykańskie”.
Eskalacja nastąpiła w ślad za wcześniejszym wnioskiem Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) o rozmieszczenie 100 żołnierzy w celu ochrony personelu i obiektów Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE).
WBEZ podała, że pomimo twierdzeń Trumpa o przestępczości w Chicago, statystyki pokazują spadek zarówno liczby przestępstw z użyciem przemocy, jak i liczby morderstw. Jednak DHS i prokurator generalna USA Pam Bondi mówią o groźbach wobec agentów ICE.
Napięcie jeszcze bardziej wzrosło, gdy w Brighton Park została postrzelona kobieta przez funkcjonariuszy Straży Granicznej USA. Jest to drugi taki incydent, który dotknął cywilów od rozpoczęcia operacji przeciw przestępczości.
Sprzeciw wobec decyzji Trumpa
Senator Tammy Duckworth potępiła federalizację żołnierzy Gwardii Narodowej Illinois jako „niebezpieczne, nieamerykańskie i niekonstytucyjne nadużycie naszej armii”.
Illinois nie chce ani nie potrzebuje żołnierzy w naszych miastach. Kropka
— oświadczyła.
Spodziewane są skargi do sądu ze strony Pritzkera i prokuratora generalnego Illinois Kwame Raoula. Prawo zezwala na federalizację żołnierzy Gwardii Narodowej w przypadku inwazji, rebelii lub gdy regularne siły są niewystarczające do egzekwowania prawa USA.
Amerykański Związek Swobód Obywatelskich (ACLU) skrytykował rozmieszczenie żołnierzy jako taktykę „siania strachu w naszych społecznościach”.
Oregon czasowo wstrzymał rozmieszczenie żołnierzy
Ten kraj ma długotrwałą i fundamentalną tradycję oporu wobec nadużyć władzy, zwłaszcza w formie ingerencji wojska w sprawy cywilne. To kraj prawa konstytucyjnego, a nie stanu wojennego
— orzekła sędzia okręgowa Karin J. Immergut, nominowana przez prezydenta Donalda Trumpa.
Jej nakaz obowiązuje tymczasowo i ma wygasnąć 18 października. Rozprawa dotycząca ewentualnego przedłużenia decyzji została wyznaczona na dzień wcześniej, 17 października. Immergut ostro skrytykowała uzasadnienie prezydenta Trumpa, określając je jako „po prostu oderwane od faktów”.
Prokurator generalny Oregonu, Dan Rayfield, nazwał orzeczenie „sygnałem alarmowym”.
Żaden prezydent nie może zmyślać faktów ani opierać się na trollingu w mediach społecznościowych lub straszyć rozmieszczaniem wojsk Stanów Zjednoczonych w naszych miastach
— podkreślił prokurator.
Administracja Trumpa odwoła się od decyzji
Po ogłoszeniu przez Trumpa decyzji o wysłaniu 200 żołnierzy Gwardii Narodowej do stanu Oregon, stan ten wniósł sprzeciw do sądu. Nakaz rozmieszczenia żołnierzy na 60 dni wydał sekretarz wojny Pete Hegseth.
Według „Washington Post” administracja Trumpa planuje odwołać się od nakazu sędzi Immergut, argumentując, że prezydent działał legalnie, chcąc chronić federalne aktywa w obliczu gwałtownych zamieszek. Władze stanu Oregon określiły jednak ten ruch jako „oczywiście bezprawny” i starają się zablokować federalizację Gwardii Narodowej.
W dokumentach przedstawionych przez stan ostrzegano, że decyzja Waszyngtonu może wywołać „większe i potencjalnie bardziej brutalne protesty”, utrudniając działania organów ścigania. Tymczasem w Portland demonstracje pod ośrodkiem Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) trwają od połowy czerwca, ale mają charakter niewielki i pokojowy.
Administracja Trumpa uzasadniała swoje działania koniecznością ochrony federalnych agentów i placówek imigracyjnych, wskazując na groźby i szkody wyrządzone przez „okrutnych aktywistów”.
