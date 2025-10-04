NA ŻYWO

RELACJA. 1320. dzień wojny na Ukrainie. Jedna osoba zginęła w ataku Rosji na pociąg pasażerski w obwodzie sumskim

autor: Fratria

Trwa 1320. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Niedziela, 5 października 2025 r.

00:01. Jedna osoba zginęła w ataku Rosji na pociąg pasażerski w obwodzie sumskim

Prokuratura obwodu sumskiego podała, że w wagonie jednego z pociągów, w który uderzył rosyjski dron na dworcu kolejowym w mieście Szostka na północnym wschodzie Ukrainy, znaleziono ciało 71-letniego mężczyzny. Wcześniej miejscowe władze informowały o 30 osobach rannych w wyniku ostrzału.

W wagonie jednego z pociągów, w który uderzył wrogi dron na dworcu kolejowym w mieście Szostka, znaleziono ciało 71-letniego mężczyzny

— podała prokuratura w komunikatorze Telegram.

Rosja zaatakowała dworzec kolejowy w miejscowości Szostka. Wróg celowo uderzył w infrastrukturę cywilną, pociąg pasażerski relacji Szostka-Kijów. Poszkodowani zostali pasażerowie. Na miejscu pracują ratownicy, lekarze i wszystkie służby ratunkowe

— napisał szef władz wojskowych obwodu sumskiego Ołeh Hryhorow w Telegramie.

red/PAP/X/FB

