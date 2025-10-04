Andrej Babisz zabrał głos po wygranej! Ważna deklaracja lidera zwycięskiej ANO: "Jestem za Europą i za NATO"

Były premier Andrej Babisz, którego ruch ANO wygrał wybory parlamentarne w Czechach, zadeklarował po zwycięstwie, że jego ruch jest w jasny sposób prozachodni.

Jestem za Europą i za NATO

– powiedział Babisz, który jest zwolennikiem prezydenta Donalda Trumpa.

Dodał, że chce dyskusji o Ukrainie. Wyraził przekonanie, że konflikt rozwiąże prezydent Trump przy udziale państw europejskich. Zapewnił także, że nie będzie przeszkadzać czeskim firmom w sprzedaży uzbrojenia Ukrainie.

Rozmowy z partiami prawicy

Zapowiedział, że o przyszłym rządzie będzie rozmawiać z prawicową partią SPD oraz prawicową partią Zmotoryzowani. Zaznaczył, że jest przekonany, iż uda mu się utworzyć gabinet.

