Były premier Andrej Babisz, którego ruch ANO wygrał wybory parlamentarne w Czechach, zadeklarował po zwycięstwie, że jego ruch jest w jasny sposób prozachodni.
Jestem za Europą i za NATO
– powiedział Babisz, który jest zwolennikiem prezydenta Donalda Trumpa.
Dodał, że chce dyskusji o Ukrainie. Wyraził przekonanie, że konflikt rozwiąże prezydent Trump przy udziale państw europejskich. Zapewnił także, że nie będzie przeszkadzać czeskim firmom w sprzedaży uzbrojenia Ukrainie.
Rozmowy z partiami prawicy
Zapowiedział, że o przyszłym rządzie będzie rozmawiać z prawicową partią SPD oraz prawicową partią Zmotoryzowani. Zaznaczył, że jest przekonany, iż uda mu się utworzyć gabinet.
