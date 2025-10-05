To duży krok naprzód dla Republiki Czeskiej i dobra wiadomość dla Europy - napisał na platformie X premier Węgier Viktor Orban, komentując wygraną ruchu ANO Andreja Babisza w wyborach parlamentarnych w Czechach.
Prawda zwyciężyła! Andrej Babisz wygrał wybory parlamentarne w Czechach ze znaczącą przewagą. To duży krok dla Republiki Czeskiej i dobra wiadomość dla Europy. Gratuluję, Andrej!
— napisał Orban w poście opatrzonym wspólnym zdjęciem z byłym premierem Czech.
Po podliczeniu głosów z ponad 99 proc. obwodów wyborczych wiadomo, że głosowanie wygrał ruch ANO kierowany przez Babisza, byłego premiera i jednego z najbogatszych Czechów. Różnica między ANO a SPOLU - koalicją kierowaną przez obecnego premiera Czech Petra Fialę - wynosi ponad 11 punktów procentowych.
Premier Fiala pogratulował już Babiszowi zwycięstwa.
Atak na Babisza na wiecu
Orban na początku września życzył Babiszowi wygranej, komentując w portalach społecznościowych atak przeciwko byłemu premierowi podczas jednego z wieców wyborczych.
Jego przeciwnicy polityczni demonizowali go latami. Oto rezultat. Ale go nie powstrzymają. Wygra wybory! Wracaj do zdrowia, przyjacielu!
— napisał wówczas węgierski premier.
Babisz został 1 września lekko ranny i trafił na krótko do szpitala. Mężczyzna, który uderzył go metalowym przedmiotem, najprawdopodobniej kulą ortopedyczną, został niedługo po ataku zatrzymany przez policję.
mly/PAP
