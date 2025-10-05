Orban pogratulował Babiszowi. "Prawda zwyciężyła! To duży krok dla Republiki Czeskiej i dobra wiadomość dla Europy"

To duży krok naprzód dla Republiki Czeskiej i dobra wiadomość dla Europy - napisał na platformie X premier Węgier Viktor Orban, komentując wygraną ruchu ANO Andreja Babisza w wyborach parlamentarnych w Czechach.

Prawda zwyciężyła! Andrej Babisz wygrał wybory parlamentarne w Czechach ze znaczącą przewagą. To duży krok dla Republiki Czeskiej i dobra wiadomość dla Europy. Gratuluję, Andrej!

— napisał Orban w poście opatrzonym wspólnym zdjęciem z byłym premierem Czech.

Po podliczeniu głosów z ponad 99 proc. obwodów wyborczych wiadomo, że głosowanie wygrał ruch ANO kierowany przez Babisza, byłego premiera i jednego z najbogatszych Czechów. Różnica między ANO a SPOLU - koalicją kierowaną przez obecnego premiera Czech Petra Fialę - wynosi ponad 11 punktów procentowych.

Premier Fiala pogratulował już Babiszowi zwycięstwa.

Atak na Babisza na wiecu

Orban na początku września życzył Babiszowi wygranej, komentując w portalach społecznościowych atak przeciwko byłemu premierowi podczas jednego z wieców wyborczych.

Jego przeciwnicy polityczni demonizowali go latami. Oto rezultat. Ale go nie powstrzymają. Wygra wybory! Wracaj do zdrowia, przyjacielu!

— napisał wówczas węgierski premier.

Babisz został 1 września lekko ranny i trafił na krótko do szpitala. Mężczyzna, który uderzył go metalowym przedmiotem, najprawdopodobniej kulą ortopedyczną, został niedługo po ataku zatrzymany przez policję.

mly/PAP

