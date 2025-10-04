Donald Trump kategorycznie: Nie będę tolerował opóźnień w działaniach Hamasu. "Załatwmy to SZYBKO"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Dym nad budynkiem Al Harazin po ataku lotniczym podczas izraelskiej operacji wojskowej w mieście Gaza / autor: PAP/EPA
Dym nad budynkiem Al Harazin po ataku lotniczym podczas izraelskiej operacji wojskowej w mieście Gaza / autor: PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie będzie tolerował opóźnień w działaniach Hamasu, ani nie zgodzi się na żadne rozwiązanie, w ramach którego „Strefa Gazy znów będzie stanowić zagrożenie”.

Doceniam, że Izrael tymczasowo zatrzymał bombardowanie, by dać szansę na dokończenie uwolnienia zakładników i planu pokojowego

— napisał Trump w serwisie Truth Social.

Dodał, że „Hamas musi działać szybko, w innym przypadku wszystkie zakłady będą odwołane”.

Nie będę tolerować opóźnienia, co według wielu może się wydarzyć, ani żadnego rozwiązania, w ramach którego Strefa Gazy znów będzie stanowić zagrożenie. Załatwmy to SZYBKO. Wszyscy będą traktowani sprawiedliwie!

— czytamy we wpisie prezydenta.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wielki przełom. Hamas zgodził się na niektóre warunki pokojowe Trumpa! „Izrael musi natychmiast przestać bombardować Gazę”

Witkoff i Kushner udają się do Egiptu

Dziennikarz portalu Axios Barak Ravid napisał na platformie X, powołując się na źródło w Białym Domu, że do Egiptu udają się specjalny wysłannik Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i były wysłannik ds. Bliskiego Wschodu, a prywatnie zięć Trumpa, Jared Kushner. Mają sfinalizować szczegóły dotyczące uwolnienia zakładników przez Hamas oraz rozmawiać o porozumieniu pokojowym.

W piątek Hamas poinformował, że zaakceptował niektóre punkty planu pokojowego prezydenta USA, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, ale inne wymagają dalszych ustaleń.

Trump ocenił, że z oświadczenia Hamasu wynika, iż jest on gotowy na długotrwały pokój. Amerykański przywódca wezwał Izrael do natychmiastowego zaprzestania bombardowania Strefy Gazy.

Amerykański prezydent przedstawił swoją propozycję pokojową w poniedziałek. W piątek dał Hamasowi ultimatum, żądając odpowiedzi do niedzieli i grożąc eskalacją działań zbrojnych w wypadku odmowy.

CZYTAJ TAKŻE: Trump stawia ultimatum Hamasowi! Chodzi o porozumienie ostatniej szansy! „Wybuchnie piekło, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział”

olnk/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych