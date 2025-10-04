Po przeliczeniu wyników z ponad 92 proc. obwodów w wyborach parlamentarnych w Czechach ruch ANO byłego premiera i oligarchy Andreja Babisza wygrywa z poparciem wynoszącym ponad 35,7 proc. Koalicja SPOLU kierowana przez obecnego szefa rządu Petra Fialę ma trochę ponad 22,4 proc.
Do parlamentu nie dostałaby się lewicowa koalicja Staczilo!, w której dominowali komuniści. Dobry wynik ma prawicowy ruch Zmotoryzowani. Zgromadził siedmioprocentowe poparcie i zdaniem komentatorów będzie naturalnym partnerem koalicyjnym dla Babisza.
Głosowanie do Izby Poselskiej
Dzisiaj o godz. 14 zakończyło się w Czechach głosowanie w wyborach do Izby Poselskiej, która zdecyduje o składzie przyszłego rządu. Faworytem jest ruch ANO byłego premiera Andreja Babisza. Zaraz po zamknięciu lokali wyborczych zaczęło się liczenie głosów. Nieoficjalne wyniki spodziewane są wieczorem.
Wyniki do izby niższej parlamentu będą podawane na bieżąco przez Czeski Urząd Statystyczny. Najpierw spłyną dane z małych komisji, później z tych w większych miastach. Socjolodzy ostrzegają, by do pierwszych danych podchodzić z rezerwą. Przed czterema laty ruch ANO także był faworytem głosowania, ale ostatecznie przegrał z centroprawicową koalicją SPOLU, która utworzyła rząd. Zdecydowała różnica 0,6 pkt proc. Zmiana na pozycji lidera wyborów dokonała się cztery godziny po zamknięciu lokali wyborczych.
Niepewność o wynik towarzyszyć będzie także mniejszym ugrupowaniom, dla których kluczowe jest pokonanie pięcioprocentowego progu wyborczego. Ta sztuka nie udała się w poprzednich wyborach w 2021 roku partiom lewicy.
Nieoficjalnie, na podstawie obserwacji dziennikarzy i wypowiedzi członków komisji wyborczych, już mówi się o przekroczeniu frekwencyjnego wyniku z 2021 roku, gdy w głosowaniu uczestniczyło ponad 65 proc. wyborców.
Ministerstwo spraw wewnętrznych, odpowiadające w Czechach za organizację i przebieg wyborów, poinformowało przed zamknięciem lokali, że nie odnotowano incydentów związanych z głosowaniem. Poważne problemy towarzyszyły aplikacji, podobnej do używanego w Polsce mObywatela, którą wyborcy po raz pierwszy mogli się legitymować. W piątek, w pierwszym z dwóch dni głosowania, aplikacja odmówiła posłuszeństwa i niektórzy wyborcy musieli wracać do domu po tradycyjne dokumenty osobiste. Także w sobotę sygnalizowano problemy z aplikacją.
Przewidywania
Według prognozy agencji sondażowej STEM/MARK przygotowanej dziś dla czeskiej stacji CNN Prima News wybory parlamentarne w Czechach wygra ruch ANO byłego premiera i oligarchy Andreja Babisza z wynikiem 35,49 proc.
Koalicja SPOLU kierowana przez obecnego szefa rządu Petra Fialę będzie miała ponad 22, 44 proc., jak wskazuje prognoza. Do parlamentu nie dostałaby się założona przez komunistów koalicja lewicowych partii Staczilo!
Frekwencja w wyborach będzie wysoka - 68,65 proc.
maz/PAP
