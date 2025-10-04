Włoska agencja prasowa Ansa przekazała, że nieznani sprawcy oblali farbą pomnik św. Jana Pawła II w Rzymie i zostawili na nim obraźliwe napisy oraz symbol komunizmu. Policja rozpoczęła oczyszczanie monumentu i poszukuje sprawców aktu wandalizmu.
Włoska agencja odnotowała, że napisy na pomniku zostały znalezione przez karabinierów na zakończenie pikiety, zorganizowanej tam na znak solidarności ze Strefą Gazy i jej ludnością.
Pomnik został odsłonięty w 2011 roku.
xyz/PAP
