Zbezczeszczono pomnik św. Jana Pawła II! Na rzymskiej figurze pojawił się obraźliwy napis oraz symbol sierpa i młota

Święty Jan Paweł II / autor: Fratria
Włoska agencja prasowa Ansa przekazała, że nieznani sprawcy oblali farbą pomnik św. Jana Pawła II w Rzymie i zostawili na nim obraźliwe napisy oraz symbol komunizmu. Policja rozpoczęła oczyszczanie monumentu i poszukuje sprawców aktu wandalizmu.

Włoska agencja odnotowała, że napisy na pomniku zostały znalezione przez karabinierów na zakończenie pikiety, zorganizowanej tam na znak solidarności ze Strefą Gazy i jej ludnością.

Pomnik został odsłonięty w 2011 roku.

xyz/PAP

