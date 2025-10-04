Hamas wystosował komunikat ws. propozycji pokojowych zaproponowanych przez Donalda Trumpa. „Potwierdza swoją gotowość do rozpoczęcia natychmiastowych, prowadzonych przez pośredników, negocjacji w celu omówienia szczegółów” - podano w komunikacie. Sprawę skomentował prezydent USA, zaapelował również do Izraela, żeby zaprzestał bombardowania Strefy Gazy.
W komunikacie Hamasu zaznaczono, że zgadza się on na uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, żywych i martwych, zgodnie z warunkami zapisanymi w planie Trumpa.
W tym kontekście (Hamas) potwierdza swoją gotowość do rozpoczęcia natychmiastowych, prowadzonych przez pośredników, negocjacji w celu omówienia szczegółów
— napisano w oświadczeniu.
Grupa zgodziła się też na przekazanie władzy nad Strefą Gazy niezależnej administracji palestyńskiej.
Dodano, że Hamas będzie dążyć do rozmów na temat innych zapisów 20-punktowego planu pokojowego Trumpa, który zaakceptował już Izrael.
Stanowisko miało zostać przekazane mediatorom pośredniczącym w rokowaniach.
Amerykański prezydent przedstawił swoją propozycję na początku tygodnia. Wczoraj dał Hamasowi ultimatum, żądając odpowiedzi do dziś i grożąc eskalacją działań zbrojnych w wypadku odmowy.
Nie jest jasne, czy z punktu widzenia Trumpa warunki podlegają dalszym pertraktacjom. Prezydent USA powiedział, że „nie ma zbyt wiele” możliwości dalszego negocjowania propozycji.
Szczegóły Trumpa ws. osiągnięcia pokoju
Według planu Trumpa, Hamas miałby oddać władzę nad Strefą Gazy i złożyć broń. W oświadczeniu Hamasu nie zaznaczono, czy grupa zgadza się na rozbrojenie.
Wysoki rangą przedstawiciel Hamasu Musa Abu Marzouk powiedział stacji Al-Dżazira wczoraj, że jego organizacja nie złoży broni przed „końcem izraelskiej okupacji”. Członkowie Hamasu wielokrotnie prezentowali takie stanowisko, uznając za koniec „izraelskiej okupacji” powstanie państwa palestyńskiego.
Marzouk dodał, że zapisany w planie Trumpa termin 72 godzin na uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników po przyjęciu planu jest „teoretyczny i nierealistyczny”.
W stanowisku Hamasu zaznaczono również, że punkty propozycji odnoszące się do przyszłości Strefy Gazy „powinny zostać ustalone na podstawie ‘jednomyślnego stanowiska Palestyńczyków’ i w zgodzie z prawem międzynarodowy”. Uzupełniono, że powinno się to dziać w ramach szerszych ogólnopalestyńskich konsultacji, w których udział brałby także Hamas.
Komentatorzy już wcześniej zwracali uwagę, że plan Trumpa zawiera kilka ogólnych i niejasnych zapisów. Według mediów w ostatniej chwili przed jego ogłoszeniem Izraelowi udało się przeforsować korzystne dla siebie poprawki.
W negocjacjach z Hamasem pośredniczą Egipt i Katar, które zgodziły się wraz z innymi państwami arabskimi na propozycję. Jednocześnie przedstawiciele obu krajów informowali w ostatnich dniach, że plan wymaga pewnych modyfikacji i doprecyzowania.
Porozumienie zakłada trwałe zakończenie walk, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, zwiększenie pomocy humanitarnej i odbudowę palestyńskiego terytorium.
Wśród drażliwych kwestii wymienia się m.in. brak harmonogramu i dokładnych warunków opuszczenia Strefy Gazy przez wojska izraelskie czy mglistą obietnicę utworzenia państwa palestyńskiego.
Trump: Hamas gotowy na długotrwały pokój
Na podstawie oświadczenia wydanego właśnie przez Hamas uważam, że są gotowi na długotrwały POKÓJ. Izrael musi natychmiast przestać bombardować Gazę, byśmy mogli bezpiecznie i szybko wydostać zakładników!
— napisał Trump w serwisie Truth Social. Dodał, że obecnie „jest zbyt niebezpiecznie, by to zrobić”. Poinformował, że trwają rozmowy na temat szczegółów dotyczących tych działań.
Prezydent podkreślił też, że „nie chodzi tylko o Strefę Gazy, lecz chodzi o od dawna pożądany POKÓJ na Bliskim Wschodzie”.
Jak zaznaczył portal Axios, Trump po raz pierwszy od powrotu do Białego Domu podjął próbę zmuszenia premiera Izraela Benjamina Netanjahu do zaprzestania ataków.
Netanjahu zaskoczony reakcją Trumpa
Według telewizji Kanała 12 Benjamin Netanjahu po wydaniu komunikatu Hamasu zwołał naradę, w czasie której uznał tę odpowiedź za faktyczne odrzucenie propozycji amerykańskiego prezydenta.
Netanjahu był zaskoczony reakcją Trumpa, który stwierdził, że Hamas jest gotowy do długotrwałego pokoju - przekazał stacji jeden z urzędników.
Źródło Kanału 12 dodało, że izraelski premier podczas spotkania podkreślił potrzebę koordynacji odpowiedzi na stanowisko Hamasu z USA tak, by reakcja palestyńskiej organizacji nie została przedstawiona jako zgoda na plan Trumpa.
Stacja dodała, że izraelscy urzędnicy zajmujący się negocjacjami uznali odpowiedź Hamasu za pozytywną reakcję, która może pomóc w osiągnięciu porozumienia.
Netanjahu już wcześniej publicznie zaakceptował plan Trumpa.
Trump dziękuje za pomoc w dążeniu do pokoju
Trump opublikował wczoraj wieczorem nagranie, w którym dziękuje za pomoc Katarowi, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Egiptowi, Jordanii i wielu innym.
Tak wiele osób mocno (o to) walczyło. To wielki dzień. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Musimy otrzymać ostateczne, niepodlegające zmianie słowo
— powiedział Trump, odnosząc się do odpowiedzi Hamasu na jego plan pokojowy. Dodał, że z niecierpliwością czeka na powrót zakładników do domu.
To bardzo wyjątkowy dzień. Możliwe, że bezprecedensowy. Pod wieloma względami jest bezprecedensowy
— podkreślił na trwającym 70 sekund nagraniu.
Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim krajom, które pomogły. Otrzymaliśmy ogromną ilość pomocy. Wszyscy byli zjednoczeni w pragnieniu, by ta wojna się zakończyła i by na Bliskim Wschodzie zapanował pokój. I jesteśmy bardzo blisko jego osiągnięcia
— zaznaczył prezydent.
Wszyscy będą traktowani sprawiedliwie
— powiedział na koniec nagrania z Gabinetu Owalnego.
Rozkazy dla izraelskiego wojska
Wojsko izraelskie dostało rozkaz wstrzymania działań ofensywnych w mieście Gaza, ale nadal prowadzi operacje obronne
— poinformował w sobotę portal Times of Israel.
Palestyńska obrona cywilna podała, że tego dnia doszło do kilkudziesięciu ataków na Strefę Gazy.
