Drony znów nad lotniskiem w Monachium. Port wraca powoli do normalności po paraliżu. "Przez cały dzień będą opóźnienia"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Lotnisko w Monachium / autor: pixabay.com
Lotnisko w Monachium / autor: pixabay.com

Lotnisko w Monachium ponownie działa po nocnym paraliżu spowodowanym obecnością dronów nad pasami startowymi. To już drugi taki incydent w ciągu kilku dni. Tysiące pasażerów utknęły, a bawarskie władze zapowiadają zaostrzenie przepisów i umożliwienie policji zestrzeliwania dronów w razie zagrożenia.

Z powodu zauważenia dronów starty 4 października 2025 r. są opóźnione. Będą stopniowo wznawiane od godz. 7

— poinformowało lotnisko.

Pasażerów poproszono, by przed wyjazdem na lotnisko sprawdzili aktualne informacje w swoich liniach lotniczych.

Przez cały dzień będą opóźnienia

— zastrzeżono w komunikacie.

Niemiecka policja potwierdziła w nocy z piątku na sobotę, że nad lotniskiem w Monachium zaobserwowano dwa drony. Wcześniej agencja dpa informowała, że z powodu zagrożenia dronowego zamknięte zostały obydwa pasy startowe.

Wcześniejsze wtargnięcie dronów

Także dwa dni temu wieczorem 17 lotów zostało odwołanych w Monachium po doniesieniach o pojawieniu się niezidentyfikowanych dronów w pobliżu lotniska w tym mieście. Blisko 3 tys. pasażerów zostało zmuszonych do przerwania podróży. Wielu spędziło noc na lotnisku.

W związku z tymi wydarzeniami minister spraw wewnętrznych Bawarii Joachim Herrmann oświadczył, że chce, aby w razie wątpliwości policja mogła zestrzeliwać bezzałogowce.

Chcemy znacznie rozszerzyć możliwości prawne bawarskiej policji, aby mogła ona podejmować natychmiastowe i skuteczne działania przeciwko dronom. Oznacza to również, że policja będzie mogła natychmiast zestrzeliwać drony w przypadku poważnego zagrożenia

— powiedział, cytowany przez niemiecką prasę.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Drony wymusiły zamknięcie lotniska w Monachium! Zamknięcie portu doprowadziło do odwołania 17 planowych lotów

Kolejne drony nad terytorium NATO! Tym razem w Belgii i Niemczech. W obu przypadkach nie wiadomo, kto odpowiada za incydenty

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych