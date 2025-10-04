Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742255-netanjahu-nie-zatrzyma-sie-cbs-rozkaz-atakow-na-statki

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.