Akcja policji i wojska na lotnisku w Pradze! To efekt anonimowego ostrzeżenia o groźbie pojawienia się dronów

Sprawdź autor: Gforce800, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Policja interweniuje na lotnisku w Pradze z powodu groźby pojawienia się tam dronów. Lotnisko działa bez przeszkód. Policjanci podjęli skoordynowaną z wojskiem akcję po anonimowym ostrzeżeniu.

Czeska policja napisała w sieci X, że groźby nie potwierdzono, ale w każdej chwili jest gotowa do interwencji. Działania prewencyjne mogą oznaczać konieczność zamknięcia lotniska im. Vaclava Havla w Pradze. Aktualnie sytuacja tego nie wymaga.

W przypadku potwierdzenia groźby policja jest gotowa nie tylko do zamknięcia przestrzeni powietrznej, ale także do zamknięcia dróg dojazdowych. W szeroko zakrojonej akcji zaangażowano dużą liczbę policjantów. Na stanowiskach rozlokowano snajperów. Działania mają trwać do rana.

Anonimowa groźba

Komunikat policji z godz. 22:00 3 października podkreślił, że akcja została wszczęta po telefonicznej groźbie anonimowej osoby, która mówiła po angielsku i wspominała o większych grupach dronów.

Ze względów taktycznych nie podamy godziny ich rzekomego przylotu, jednak nadal obowiązuje, że są to informacje niepotwierdzone

— poinformowali policjanci.

W ostatnich dniach w kilku krajach europejskich dochodziło do incydentów związanych z dronami.

mly/PAP

