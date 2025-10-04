Policja interweniuje na lotnisku w Pradze z powodu groźby pojawienia się tam dronów. Lotnisko działa bez przeszkód. Policjanci podjęli skoordynowaną z wojskiem akcję po anonimowym ostrzeżeniu.
Czeska policja napisała w sieci X, że groźby nie potwierdzono, ale w każdej chwili jest gotowa do interwencji. Działania prewencyjne mogą oznaczać konieczność zamknięcia lotniska im. Vaclava Havla w Pradze. Aktualnie sytuacja tego nie wymaga.
W przypadku potwierdzenia groźby policja jest gotowa nie tylko do zamknięcia przestrzeni powietrznej, ale także do zamknięcia dróg dojazdowych. W szeroko zakrojonej akcji zaangażowano dużą liczbę policjantów. Na stanowiskach rozlokowano snajperów. Działania mają trwać do rana.
Anonimowa groźba
Komunikat policji z godz. 22:00 3 października podkreślił, że akcja została wszczęta po telefonicznej groźbie anonimowej osoby, która mówiła po angielsku i wspominała o większych grupach dronów.
Ze względów taktycznych nie podamy godziny ich rzekomego przylotu, jednak nadal obowiązuje, że są to informacje niepotwierdzone
— poinformowali policjanci.
W ostatnich dniach w kilku krajach europejskich dochodziło do incydentów związanych z dronami.
