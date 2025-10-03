Trwa 1319. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Sobota, 4 października 2025 r.
10:22. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 159 starć [na froncie]. Najwięcej na kierunku pokrowskim, gdzie nasi obrońcy powstrzymali 56 ataków agresora
— przekazuje ukraiński sztab generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
09:10. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 950 żołnierzy (łącznie 1114380 od początku pełnoskalowej wojny).
08:31. Dodik: kilkakrotnie powstrzymaliśmy Sarajewo przed wysłaniem broni na Ukrainę
Przedstawiciele Republiki Serbskiej (RS, części autonomicznej Bośni i Hercegowiny - PAP) co najmniej czterokrotnie powstrzymali władze centralne w Sarajewie przed wysłaniem rodzimego uzbrojenia na Ukrainę - przyznał były prezydent RS Milorad Dodik.
Bośniaccy muzułmanie (jeden z głównych narodów zamieszkujących BiH - PAP) czterokrotnie próbowali wysłać broń ze swoich fabryk zbrojeniowych, która mogła trafić do strefy konfliktu na Ukrainie. My, wykorzystując stanowiska na szczeblu BiH, temu zapobiegliśmy. Nie możemy zagwarantować, że nie doszło do tajnych dostaw
— powiedział Dodik, cytowany w piątek przez dziennik „Politika”.
06:37. Zełenski potwierdził, że Rosja zaatakowała infrastrukturę gazową jego kraju
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Rosja przeprowadziła największy od początku wojny atak na infrastrukturę gazową jego kraju, wystrzeliwując 35 rakiet i 60 dronów w kierunku obiektów Naftohazu w obwodach charkowskim i połtawskim.
Dzisiaj doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na naszą infrastrukturę gazową. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego Rosjanie szukają sposobów, by wyrządzić naszym obywatelom jeszcze więcej szkód. Tylko w tym jednym ataku wycelowano w instalacje gazowe 35 pocisków, w tym balistyczne
— mówił Zełenski w przemówieniu wideo.
Ukraiński prezydent odniósł się także do doniesień o ukraińskich akcjach na terytorium Rosji i zapowiedział nasilenie ataków dalekiego zasięgu na Rosję.
00:01. Biały Dom: Bardzo poważnie traktujemy rosyjskie prowokacje na morzu
Prowokacje marynarki wojennej Rosji, do których doszło w czasie spotkań europejskich przywódców w Kopenhadze, to coś, co traktujemy bardzo poważnie - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Jak stwierdziła, administracja USA prowadzi rozmowy z sojusznikami z NATO na ten temat.
To coś, co administracja traktuje bardzo poważnie i stale to monitorujemy. Rada Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu jest w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO, a prezydent rozmawia również z wieloma z nich
– powiedziała Leavitt podczas piątkowego briefingu w Białym Domu.
Była to odpowiedź na pytanie o doniesienia o prowokacjach rosyjskich okrętów wojennych w duńskich cieśninach podczas szczytu przywódców Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze.
O incydentach tych mówił w piątek szef duńskiej Służby Wywiadu Wojskowego (FE) Thomas Ahrenkiel. Poinformował on, że w cieśninach duńskich doszło do kilku zdarzeń.
Rosyjskie okręty wojenne znajdowały się na kursie kolizyjnym z duńskimi jednostkami lub płynęły (wyposażone) w czujniki i drony
— przekazał Ahrenkiel, nie podając więcej szczegółów.
