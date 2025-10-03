Polacy z Flotylli Sumud odmówili dobrowolnej deportacji z Izraela! Czeka ich rozprawa. MSZ: "Zapewnimy pełną pomoc konsularną"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Konsul RP w Izraelu spotkał się z trojgiem Polaków zatrzymanych na pokładzie statków flotylli płynącej do Strefy Gazy; odmówili dobrowolnej deportacji, czeka ich rozprawa przed sądem w Izraelu; zapewnimy pełną pomoc konsularną - poinformowało w komunikacie w  Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Obywatelom RP zaproponowano możliwość skorzystania z przyśpieszonej procedury opuszczenia Izraela i powrotu do Polski jeszcze dziś. Ambasador Izraela zapewnił, że Izraelowi zależy na jak najszybszej deportacji wszystkich zatrzymanych, jednak wymaga to zgody samych zatrzymanych. Wszyscy odmówili podpisania deklaracji o dobrowolnym poddaniu się deportacji. Oznacza to, że będą teraz oczekiwać na rozprawę przed sądem Izraela

— czytamy w komunikacie.

Resort podkreślił, że polscy obywatele są bezpieczni, zdrowi, a także mają możliwość konsultacji prawnej i lekarskiej. Jak dodano, konsul RP pozostaje w kontakcie z zatrzymanymi.

Ministerstwo zapewni zatrzymanym pomoc konsularną przez cały czas postępowania. Polska służba zagraniczna stale monitoruje rozwój sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu

— dodano.

Zatrzymanie przez Izrael

Flotylla Sumud, składająca się z około 40 łodzi i ponad 400 wolontariuszy z 47 krajów, została zatrzymana przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych w odległości około 80 mil morskich od Strefy Gazy.

mly/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych