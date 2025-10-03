Konsul RP w Izraelu spotkał się z trojgiem Polaków zatrzymanych na pokładzie statków flotylli płynącej do Strefy Gazy; odmówili dobrowolnej deportacji, czeka ich rozprawa przed sądem w Izraelu; zapewnimy pełną pomoc konsularną - poinformowało w komunikacie w Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Obywatelom RP zaproponowano możliwość skorzystania z przyśpieszonej procedury opuszczenia Izraela i powrotu do Polski jeszcze dziś. Ambasador Izraela zapewnił, że Izraelowi zależy na jak najszybszej deportacji wszystkich zatrzymanych, jednak wymaga to zgody samych zatrzymanych. Wszyscy odmówili podpisania deklaracji o dobrowolnym poddaniu się deportacji. Oznacza to, że będą teraz oczekiwać na rozprawę przed sądem Izraela
— czytamy w komunikacie.
Resort podkreślił, że polscy obywatele są bezpieczni, zdrowi, a także mają możliwość konsultacji prawnej i lekarskiej. Jak dodano, konsul RP pozostaje w kontakcie z zatrzymanymi.
Ministerstwo zapewni zatrzymanym pomoc konsularną przez cały czas postępowania. Polska służba zagraniczna stale monitoruje rozwój sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu
— dodano.
Zatrzymanie przez Izrael
Flotylla Sumud, składająca się z około 40 łodzi i ponad 400 wolontariuszy z 47 krajów, została zatrzymana przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych w odległości około 80 mil morskich od Strefy Gazy.
