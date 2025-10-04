Tak Sanchez próbuje ratować swoje wyniki w sondażach? Lewicowy premier Hiszpanii chce... wpisać aborcję do konstytucji

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zaproponował, by prawo do aborcji wpisać do konstytucji. Według socjalistycznego rządu miałoby to stanowić zabezpieczenie przed postępowaniem ewentualnych rządów z udziałem radykalnej prawicy.

Sanchez ogłosił na portalu X, że socjalistyczny rząd, którym kieruje, zamierza przedłożyć parlamentowi wniosek o wpisanie do konstytucji prawa do dobrowolnego przerwania ciąży.

Ten rząd nie cofnie się ani o krok w kwestii praw społecznych

— zastrzegł premier, który oskarżył centroprawicową, opozycyjną Partię Ludową (PP) o sprzymierzenie się z radykalną prawicą, reprezentowaną przez ugrupowanie Vox.

Inicjatywa Sancheza jest odpowiedzią na zatwierdzenie w środę w radzie miasta Madrytu przez PP i Vox środka zobowiązującego służby zdrowia do informowania kobiet rozważających aborcję o tak zwanym „syndromie poaborcyjnym”, który nie jest przedmiotem konsensusu naukowego.

Socjalistyczny rząd chce „zapobiegać rozpowszechnianiu wprowadzających w błąd lub sprzecznych z nauką informacji na temat aborcji” – dodał premier.

Jak zauważył dziennik „El Pais”, Sanchez swoją propozycją chce wywrzeć presję na PP, aby zmusić tę partię do jasnego określenia się w kwestii aborcji.

W PP są duże wewnętrzne podziały w tej kwestii

— dodała gazeta.

Wzrost poparcia dla VOX

Ostatnie sondaże pokazują wzrost poparcia dla partii VOX, która może liczyć nawet na 15-20 proc. głosów. Z kolei Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) Sancheza straciła w sondażach po ujawnieniu kilka miesięcy temu skandalu korupcyjnego wśród niektórych członków jej kierownictwa.

W badaniach poparcia dla partii politycznych prowadzi PP, wyprzedzając niekiedy PSOE niemal o 10 punktów proc.

Aborcja jest legalna w Hiszpanii od 1985 r. Jeżeli parlament zatwierdzi wpisanie prawa do aborcji do konstytucji, Hiszpania będzie drugim krajem na świecie, który to uczyni. W zeszłym roku na taki krok zdecydowała się Francja.

Jednak rząd Sancheza nie ma nawet zwykłej większości w Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu, a do zmiany konstytucji potrzeba trzech piątych głosów w obu izbach.

