W przemówieniu na głównych uroczystościach Dnia Jedności Niemiec kanclerz RFN Friedrich Merz zaapelował do rodaków o porzucenie pesymizmu i lęków. „Odważmy się na nowy rozdział” - wezwał. „Jeśli się nie obudzimy, to za dziesięć lat możemy stać się kontynentem pełnym zwolenników teorii spiskowych, ekstremistów oraz gniewu” - ostrzegł prezydent Francji Emmanuel Macron w Saarbruecken.
Niemcy po raz 35. obchodzą Dzień Jedności. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju – w 1990 roku kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec (RFN).
Z okazji Dnia Jedności w całym kraju odbywają się festiwale, koncerty, wernisaże, debaty oraz Msze i nabożeństwa ekumeniczne. Główne państwowe uroczystości mają miejsce w Saarbruecken w Kraju Saary - mieście przy granicy z Francją. Gościem honorowym jest na nich francuski prezydent Emmanuel Macron.
„Powinniśmy się zjednoczyć”
Przemówienie Merza w Saarbruecken utrzymane było zgodnie z zapowiedziami w pozytywnym tonie, koncentrowało się na przyszłości oraz jedności. To odpowiedź kanclerza na podnoszące się wśród opozycji głosy, że za często rysuje on pesymistyczny obraz Niemiec oraz zmian politycznych i technologicznych.
Po 35 latach niemieckiej jedności i w trudnym czasie dla naszego kraju powinniśmy na nowo zjednoczyć się i z ufnością oraz energią patrzeć w przyszłość
— powiedział Merz.
Kanclerz wezwał o „podjęcie wysiłku dla nowej jedności w naszym kraju”.
Przypomnijmy sobie o tej wierze w sukces, z jaką nasi rodacy ze wschodnich Niemiec 35 lat temu podeszli do przełomu. Pozytywny duch może wyzwolić siłę, natomiast pesymizm i użalanie się nad sobą, to marnowanie energii
— ocenił Merz.
Faza najnowszej historii
Według kanclerza, niemiecki „naród znajduje się w środku ważnej, być może rozstrzygającej, fazy swojej najnowszej historii”. W tym kontekście zwrócił uwagę na zagrożenia płynące ze strony państw autokratycznych, rewolucji cyfrowej oraz coraz popularniejszego protekcjonizmu gospodarczego.
We wrześniu w Bundestagu Merz zapowiadał „jesień reform”. Mówił, że Niemcy powinni przygotować się na głębokie zmiany, które dotyczyć będą także państwa opiekuńczego.
„Nie ma między nami wojny”
W przemówieniu na uroczystości Emmanuel Macron podkreślał wielką wagę pokoju i dobrych relacji między Berlinem a Paryżem.
Nie ma między nami wojny, to wielkie osiągnięcie Europy
— stwierdził.
Przestrzegł jednocześnie, że wojna jest obecna na kontynencie, bo Ukraina broni się przed rosyjską inwazją, a w Europie dochodzi do ataków hybrydowych, cyberataków czy naruszania przestrzeni powietrznej.
Niestety, znów znajdujemy się w czasie konfrontacji
— ocenił.
Zagrożenia dla demokracji w Europie
Według Macrona zagrożenia dla demokracji w Europie pochodzą nie tylko z zewnątrz, ale także od wewnątrz. Jako wyzwania francuski prezydent wymienił obronę praworządności oraz przeciwdziałanie „dyskursowi nienawiści”, który podsycany jest przez media społecznościowe.
Jeśli my, Europejczycy, nie obudzimy się i nie powiemy: „chcemy odzyskać kontrolę nad naszą demokracją”, to już teraz mówię wam, że za dziesięć lat (…) będziemy kontynentem jak wiele innych – pełnym zwolenników teorii spiskowych, ekstremistów oraz gniewu
— ostrzegł Macron.
W przeddzień uroczystości w Saarbruecken była kanclerz Niemiec Angela Merkel skrytykowała organizatorów za to, że do wygłoszenia przemówienia nie został zaproszony nikt z Europy Wschodniej albo z dawnej NRD.
Według nowego sondażu Politbarometer dla publicznego nadawcy ZDF dziewięciu na 10 respondentów uważa zjednoczenie Niemiec za „zasadniczo słuszne”. Jednocześnie 47 proc. mieszkańców zachodniej i 57 proc. mieszkańców wschodniej części kraju ocenia, że po 35 latach wiele problemów pozostaje nierozwiązanych.
CZYTAJ WIĘCEJ: Merkel krytykuje obchody Dnia Jedności Niemiec. „Jako gość honorowy powinien być ktoś z Europy Wschodniej”
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742222-emmanuel-macron-europa-nie-moze-stac-sie-kontynentem-gniewu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.