Macron na obchodach niemieckiego Dnia Jedności: Europa nie może stać się kontynentem gniewu, zwolenników teorii spiskowych i ekstremistów

W przemówieniu na głównych uroczystościach Dnia Jedności Niemiec kanclerz RFN Friedrich Merz zaapelował do rodaków o porzucenie pesymizmu i lęków. „Odważmy się na nowy rozdział” - wezwał. „Jeśli się nie obudzimy, to za dziesięć lat możemy stać się kontynentem pełnym zwolenników teorii spiskowych, ekstremistów oraz gniewu” - ostrzegł prezydent Francji Emmanuel Macron w Saarbruecken.

Niemcy po raz 35. obchodzą Dzień Jedności. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju – w 1990 roku kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec (RFN).

Z okazji Dnia Jedności w całym kraju odbywają się festiwale, koncerty, wernisaże, debaty oraz Msze i nabożeństwa ekumeniczne. Główne państwowe uroczystości mają miejsce w Saarbruecken w Kraju Saary - mieście przy granicy z Francją. Gościem honorowym jest na nich francuski prezydent Emmanuel Macron.

Powinniśmy się zjednoczyć”

Przemówienie Merza w Saarbruecken utrzymane było zgodnie z zapowiedziami w pozytywnym tonie, koncentrowało się na przyszłości oraz jedności. To odpowiedź kanclerza na podnoszące się wśród opozycji głosy, że za często rysuje on pesymistyczny obraz Niemiec oraz zmian politycznych i technologicznych.

Po 35 latach niemieckiej jedności i w trudnym czasie dla naszego kraju powinniśmy na nowo zjednoczyć się i z ufnością oraz energią patrzeć w przyszłość

— powiedział Merz.

Kanclerz wezwał o „podjęcie wysiłku dla nowej jedności w naszym kraju”.

Przypomnijmy sobie o tej wierze w sukces, z jaką nasi rodacy ze wschodnich Niemiec 35 lat temu podeszli do przełomu. Pozytywny duch może wyzwolić siłę, natomiast pesymizm i użalanie się nad sobą, to marnowanie energii

— ocenił Merz.

Faza najnowszej historii

Według kanclerza, niemiecki „naród znajduje się w środku ważnej, być może rozstrzygającej, fazy swojej najnowszej historii”. W tym kontekście zwrócił uwagę na zagrożenia płynące ze strony państw autokratycznych, rewolucji cyfrowej oraz coraz popularniejszego protekcjonizmu gospodarczego.

We wrześniu w Bundestagu Merz zapowiadał „jesień reform”. Mówił, że Niemcy powinni przygotować się na głębokie zmiany, które dotyczyć będą także państwa opiekuńczego.

Nie ma między nami wojny”

W przemówieniu na uroczystości Emmanuel Macron podkreślał wielką wagę pokoju i dobrych relacji między Berlinem a Paryżem.

Nie ma między nami wojny, to wielkie osiągnięcie Europy

— stwierdził.

Przestrzegł jednocześnie, że wojna jest obecna na kontynencie, bo Ukraina broni się przed rosyjską inwazją, a w Europie dochodzi do ataków hybrydowych, cyberataków czy naruszania przestrzeni powietrznej.

Niestety, znów znajdujemy się w czasie konfrontacji

— ocenił.

Zagrożenia dla demokracji w Europie

Według Macrona zagrożenia dla demokracji w Europie pochodzą nie tylko z zewnątrz, ale także od wewnątrz. Jako wyzwania francuski prezydent wymienił obronę praworządności oraz przeciwdziałanie „dyskursowi nienawiści”, który podsycany jest przez media społecznościowe.

Jeśli my, Europejczycy, nie obudzimy się i nie powiemy: „chcemy odzyskać kontrolę nad naszą demokracją”, to już teraz mówię wam, że za dziesięć lat (…) będziemy kontynentem jak wiele innych – pełnym zwolenników teorii spiskowych, ekstremistów oraz gniewu

— ostrzegł Macron.

W przeddzień uroczystości w Saarbruecken była kanclerz Niemiec Angela Merkel skrytykowała organizatorów za to, że do wygłoszenia przemówienia nie został zaproszony nikt z Europy Wschodniej albo z dawnej NRD.

Według nowego sondażu Politbarometer dla publicznego nadawcy ZDF dziewięciu na 10 respondentów uważa zjednoczenie Niemiec za „zasadniczo słuszne”. Jednocześnie 47 proc. mieszkańców zachodniej i 57 proc. mieszkańców wschodniej części kraju ocenia, że po 35 latach wiele problemów pozostaje nierozwiązanych.

tt/PAP

