Trump stawia ultimatum Hamasowi! Chodzi o porozumienie ostatniej szansy! "Wybuchnie piekło, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział"

Prezydent USA Donald Trump dał Hamasowi czas do godz. 18 do 5 października czasu w Waszyngtonie (w Polsce północ z 5 na 6 września), by zawarł porozumienie pokojowe, grożąc, że w przeciwnym wypadku wybuchnie „piekło, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział”.

Porozumienie z Hamasem musi zostać osiągnięte do 5 października wieczorem o OSIEMNASTEJ (18.00) czasu w Waszyngtonie. Wszystkie kraje się podpisały! Jeśli to porozumienie OSTATNIEJ SZANSY nie zostanie osiągnięte, przeciwko Hamasowi wybuchnie PIEKŁO, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział. BĘDZIE POKÓJ NA BLISKIM WSCHODZIE, TAK CZY INACZEJ

— napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

Prezydent USA polecił również „niewinnym Palestyńczykom”, by opuścili tereny, na których znajdują się bojownicy Hamasu.

tt/PAP

