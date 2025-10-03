Prezydent USA Donald Trump dał Hamasowi czas do godz. 18 do 5 października czasu w Waszyngtonie (w Polsce północ z 5 na 6 września), by zawarł porozumienie pokojowe, grożąc, że w przeciwnym wypadku wybuchnie „piekło, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział”.
Porozumienie z Hamasem musi zostać osiągnięte do 5 października wieczorem o OSIEMNASTEJ (18.00) czasu w Waszyngtonie. Wszystkie kraje się podpisały! Jeśli to porozumienie OSTATNIEJ SZANSY nie zostanie osiągnięte, przeciwko Hamasowi wybuchnie PIEKŁO, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział. BĘDZIE POKÓJ NA BLISKIM WSCHODZIE, TAK CZY INACZEJ
— napisał Trump na swoim portalu Truth Social.
Prezydent USA polecił również „niewinnym Palestyńczykom”, by opuścili tereny, na których znajdują się bojownicy Hamasu.
CZYTAJ WIĘCEJ: Czerwony Krzyż czasowo zawiesza aktywność w mieście Gaza. Powodem jest eskalacja działań zbrojnych wojsk izraelskich
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742209-trump-stawia-ultimatum-hamasowi-wybuchnie-pieklo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.