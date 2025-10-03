„Następca brytyjskiego tronu, książę William, zapowiedział, że ma w planach wprowadzenie zmian, gdy zostanie królem” – podała stacja BBC, powołując się na rozmowę przyszłego monarchy z aktorem Eugene’em Levym w jednym z programów w Apple TV.
Zapytany o przyszłą rolę króla, książę Walii odpowiedział, że „zmiany są w jego planie”.
To właśnie mnie ekscytuje – myśl o możliwości wprowadzenia jakiejś zmiany. Nie przesadnie radykalnej, ale myślę o zmianach, które, moim zdaniem, muszą nastąpić
— powiedział, nie wyjaśniając, czego miałyby one dokładnie dotyczyć.
W rozmowie William podkreślił wagę tradycji, ale jednocześnie zaznaczył, że nie boi się zadawać pytań dotyczących znaczenia monarchii w dzisiejszych czasach. Zapowiedział, że „chce stworzyć świat, w którym jego syn będzie dumny z tego, co robi”. Najstarszy syn, książę Jerzy, który w lipcu obchodził swoje 12. urodziny, prawdopodobnie zostanie jego następcą. Drugi syn Williama, książę Louis, ma siedem lat, a córka, księżniczka Charlotte - dziesięć.
Dzieci księcia nie mają telefonów
Następca tronu przyznał, że jego dzieci nie mają telefonów komórkowych. Dzięki temu książę chce ochronić je przed sytuacjami związanymi z presją i zainteresowaniem prasy, których doświadczył jako dziecko razem z bratem Harrym, księciem Sussex, oraz matką, księżną Dianą.
W odpowiedzi na pytanie, czy myśli o tym, że zostanie królem, William oznajmił, że „nie jest to myśl, z którą budzi się co rano”.
Możesz przypinać sobie dowolne etykietki i role, które się z tym wiążą, ale jeśli nie jesteś wierny sobie i temu, co reprezentujesz, w co wierzysz – wtedy, tak naprawdę, nie ma znaczenia, kim jesteś. To może cię zgubić
— powiedział.
Poważnie podchodzę do swoich ról i obowiązków, ale ważne jest, żeby nie czuć, że należysz do innych, bo to ty musisz być właścicielem samego siebie
— dodał.
Brytyjska prasa podkreśliła, że wywiad z członkiem rodziny królewskiej, udzielony mediom, jest bardzo rzadką sytuacją. W rozmowie nie poruszono kwestii dotyczących konfliktu rodzinnego Williama z księciem Harrym.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742204-ciekawy-wywiad-z-ksieciem-williamem-to-mnie-ekscytuje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.