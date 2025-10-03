Historyczna chwila w Luksemburgu. Wielki książę Henryk abdykował na rzecz swego syna Wilhelma. "Jego pole manewru jest zerowe"

Władca Luksemburga, wielki książę Henryk, abdykował na rzecz swego syna Wilhelma” - podała agencja AP. 70-letni Henryk panował od października 2000 r. Nowy wielki książę obejmie tron podczas uroczystego posiedzenia parlamentu.

Przed pałacem, w którym odbyła się ceremonia abdykacji Henryka, zebrało się wielu ludzi.

Wilhelm, podobnie jak jego ojciec, kształcił się we Francji, Szwajcarii oraz w słynnej brytyjskiej akademii wojskowej Sandhurst. Następnie pracował dla firm belgijskich, niemieckich i hiszpańskich.

Jego pole manewru jest zerowe”

Christoph Bruell, historyk i profesor Uniwersytetu Luksemburskiego, powiedział, że Wilhelmowi przypadnie do odegrania bardzo tradycyjna rola.

Jego pole manewru, czyli możliwość działania, jest zerowe. Jedyną władzą, jaką ma, to wystąpienia i gesty. Poza tym wielki książę pozostanie symbolem politycznym

— stwierdził.

Luksemburg jest jedynym obecnie wielkim księstwem. Liczy około 670 tys. obywateli.

Wilhelm jest siódmym władcą z dynastii Luksemburg-Nassau

— przypomniała agencja dpa.

Mimo niewielkich rozmiarów Luksemburg jest potęgą finansową, w której znajdują się ważne instytucje unijne, takie jak Trybunał Sprawiedliwości UE i Europejski Bank Inwestycyjny. Swoje siedziby mają tam również liczne banki strefy euro, towarzystwa reasekuracyjne oraz centrale funduszów inwestycyjnych.

