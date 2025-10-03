Nocna akcja ratunkowa w północnej Norwegii zakończyła się szczęśliwie. Dziesięciu żołnierzy, z którymi utracono kontakt podczas ćwiczeń, odnaleziono żywych. Ratownicy przyznali, że ich stan zdrowia pozytywnie ich zaskoczył.
O trwających poszukiwaniach PAP poinformowała wczoraj wieczorem. Wszczęto je, gdy utracono kontakt z 10 żołnierzami. Do akcji skierowano śmigłowce, a także ratowników wojskowych i cywilnych. W godzinach wieczornych Norweskie Siły Zbrojne przekazały wiadomość o odnalezieniu pierwszej piątki zaginionych.
Stan zdrowia pozostałych pięciu żołnierzy, na których ekipy ratunkowe natrafiły dziś rano, szef operacji poszukiwawczej Oeyvind Johnson Holsbrekken określił jako dobry. Jego wypowiedź przytoczył „VG”.
Odnalezieni wojskowi brali udział w ćwiczeniach na norwesko-rosyjskim pograniczu w północnej części kraju.
