Węgierski ekspert dla „Mandiner”: Nawrocki przypomina Orbana. Obaj kierują się w polityce zagranicznej interesem narodowym

Prezydent RP Karol Nawrocki pod wieloma względami przypomina premiera Węgier Viktora Orbana. Obaj kierują się w polityce zagranicznej interesem narodowym i obaj pozostają asertywni względem Ukrainy - ocenił w opublikowanej rozmowie z tygodnikiem „Mandiner” Mihaly Rosonczy-Kovacs.

W obecnej sytuacji geopolitycznej ważne jest również to, że zarówno Orban, jak i Nawrocki wykluczyli wysłanie żołnierzy na Ukrainę

— zaznaczył ekspert ds. polityki międzynarodowej.

Zwrócił również uwagę na to, że Karol Nawrocki przywrócił w polskiej debacie publicznej temat niemieckich reparacji wojennych wobec Polski.

Widać, że wraz z Nawrockim powrócił w Polsce głos, który nie służy niemieckim interesom gospodarczym, lecz raczej długoterminowo przewiduje prześcignięcie Niemiec w uczciwej konkurencji

— ocenił rozmówca węgierskiego tygodnika.

Wizyta Nawrockiego w Waszyngtonie

Rosonczy-Kovacs skomentował też wizytę prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie, odnosząc się do głosów twierdzących, że prezydent Polski zepchnął na drugi plan premiera Orbana w relacjach europejskich przywódców z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Im więcej sojuszników w Europie ma amerykański prezydent, tym silniejszy jest nie tylko on sam, ale i politycy, o których mowa. Nie sądzę, aby stosunki zagraniczne Orbana ucierpiały z powodu pojawienia się w Europie Środkowej nowego, suwerennego przywódcy

— stwierdził ekspert, wyrażając przekonanie, że „wraz ze zwycięstwem Nawrockiego i objęciem przez niego urzędu region Europy Środkowej zostanie wzmocniony, a tym samym możliwości Węgier jeszcze bardziej się poszerzą”.

