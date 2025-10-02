Trwa 1318. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Piątek, 3 października 2025 r.
14:12. Tak wyglądał atak ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię
Drony uderzeniowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) raziły jedną z najważniejszych rafinerii w Rosji, w oddalonym o 1400 km od granicy Orsku – powiadomiły w piątek źródła w SBU, cytowane przez ukraińskie media.
Uderzeniowe drony dalekiego zasięgu Centrum Operacji Specjalnych A SBU po raz kolejny trafiły w cel na dystansie 1400 km – tym razem w miejscowości o wymownej nazwie Orsk. Płonęła rafineria Orsknieftieorgsintiez w obwodzie orenburskim Federacji Rosyjskiej
— przekazał rozmówca agencji Interfax-Ukraina.
Źródło w SBU poinformowało, że w tej rafinerii działają cztery instalacje pierwotnego przerobu ropy, a jej moce przerobowe sięgają 6,6 mln ton ropy rocznie. Zakład produkuje około 30 rodzajów różnych wyrobów: benzynę samochodową, olej napędowy, oleje, naftę lotniczą, bitum i mazut.
13:45. Zmasowany rosyjski atak na infrastrukturę energetyczną w nocy z czwartku na piątek
Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy z czwartku na piątek zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, wykorzystując w tym celu 381 dronów i 35 rakiet; uderzono w obwody charkowski i połtawski na wschodzie kraju, gdzie znajdują się główne ukraińskie zakłady produkcji gazu - przekazało ministerstwo energetyki.
Tej nocy wróg przeprowadził ataki rakietowe i dronowe na wiele obiektów energetycznych w kilku regionach, w szczególności na obiekty infrastruktury gazowej. Obecnie na miejscu (trafień) pracują służby ratownicze i energetyczne, aby jak najszybciej usunąć skutki ataków i opanować sytuację
— czytamy w komunikacie ministerstwa.
Wróg dokonał zmasowanego połączonego (z użyciem rakiet i dronów - PAP) ataku na obwód połtawski. (…) Uszkodzono obiekty infrastruktury energetycznej. W gminie Połtawa odłamki uszkodziły prywatną nieruchomość
— napisał szef władz wojskowych obwodu połtawskiego Wołodymyr Kohut w komunikatorze Telegram.
Największa ukraińska prywatna firma energetyczna, DTEK, zawiesiła po rosyjskich atakach działalność w kilku obiektach gazowych w obwodzie połtawskim.
nocy wróg po raz kolejny zaatakował infrastrukturę energetyczną DTEK Oil&Gas za pomocą dronów i pocisków rakietowych. W wyniku ataku operacje w kilku zakładach produkcji gazu w obwodzie połtawskim zostały wstrzymane
— powiadomiła DTEK na platformie X.
12:38. Raport z frontu. Najwięcej starć nadal pod Pokrowskiem
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 162 starcia na froncie - przekazuje ukraiński sztab generalny w najnowszej informacji operacyjnej. Na kierunku pokrowskim odparto aż 48 rosyjskich ataków.
11:57. Poważny cios dla Kremla!
Dziś ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej Orsknefteorgsintez w obwodzie orenburskim. Lokalne kanały donoszą o „nieudanych” przechwyceniach. Zakład produkuje benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze, olej opałowy i bitum, a jego roczna wydajność wynosi 6,6 miliona ton. Obiekt znajduje się 1400 kilometrów od Ukrainy, co czyni ten atak poważnym ciosem dla Kremla
— podaje NEXTA.
11:18. UE może znieść sankcje na rosyjskiego oligarchę, by przekazać aktywa bankowi Raiffeisen
Unia Europejska może znieść sankcje nałożone na aktywa powiązane z rosyjskim oligarchą Olegiem Deripaską, aby zrekompensować Raiffeisen Bank International szkody, jakie musiał ponieść na skutek wyroku rosyjskiego sądu – powiadomił „Financial Times”, powołując się na europejskich urzędników.
Według osób zaznajomionych ze sprawą, w najnowszym projekcie dotyczącym sankcji wobec Rosji znalazły się postanowienia dotyczące odmrożenia akcji austriackiej firmy budowlanej Strabag, której udziałowcem był Oleg Deripaska. Ich wartość szacowana jest na około 2 mld euro. Aktywa te mają przypaść bankowi Raiffeisen, co zrekompensuje w całości karę nałożoną na ten bank przez rosyjski sąd. Unijne sankcje zostały nałożone na rosyjskiego oligarchę w związku z domniemanym udzieleniem przez niego materialnego wsparcia „rosyjskiemu kompleksowi militarno-przemysłowemu” podczas pełnowymiarowej inwazji Kremla na Ukrainę.
10:25. Orban: coraz więcej przywódców zgadza się ze mną, że zmierzamy w kierunku wojny
Coraz więcej przywódców państw zgadza się ze mną w prywatnych rozmowach, że zmierzamy w kierunku wojny i prędzej czy później do naszych domów będą zwożone trumny z poległymi młodymi ludźmi - powiedział w wywiadzie dla publicznego radia premier Węgier Viktor Orban.
Europejska strategia wojenna zakłada, że Rosjanie wyczerpią swoje zasoby szybciej niż my, nie będą mieli pieniędzy, by produkować broń w obecnym tempie, a my będziemy mogli nadal dostarczać Ukraińcom pieniądze i broń. Rosjanie załamią się gospodarczo, być może nawet dojdzie tam do buntów, a zatem będą musieli zrezygnować ze swoich celów wojennych i wycofać się z powodu załamania gospodarczego
— oświadczył węgierski premier, komentując rozmowy liderów europejskich w Kopenhadze.
Orban kilkakrotnie oskarżył wcześniej przywódców unijnych o dążenie do wojny, wzywając jednocześnie Brukselę do „podjęcia rozmów pokojowych (z Rosją) zamiast dążenia do wiecznej wojny”.
To bezprecedensowe w historii wojen, że strony konfliktu ze sobą nie negocjują. UE i Rosjanie muszą negocjować. Powoli zaczynam mieć większość w tej kwestii
— stwierdził.
10:03. Szef duńskiego wywiadu wojskowego: Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciwko nam i Zachodowi
Rosja prowadzi obecnie wojnę hybrydową przeciwko Danii i Zachodowi – zaalarmował szef duńskiej Służby Wywiadu Wojskowego (FE) Thomas Ahrenkiel. Agencja uznała w nowej ocenie za „wysoki” poziom zagrożenia sabotażem i prowokacjami, wymierzonymi w państwa NATO.
Jak zauważają duńskie media, FE po raz pierwszy otwarcie przyznała, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Danii.
09:06. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 970 żołnierzy (łącznie 1113430 od początku pełnoskalowej wojny).
08:10. Sikorski dla „Faktu”: Polska skorzysta na ewentualnej odbudowie Ukrainy
Uważam, że Polska będzie największym beneficjentem ewentualnej odbudowy Ukrainy - powiedział w wywiadzie dla „Faktu” wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
Sikorski pytany o to, jakie działania powinny zostać podjęte na arenie międzynarodowej po zakończeniu wojny na Ukrainie powiedział, że Polska będzie największym beneficjentem jej odbudowy, „bo po prostu ze względów i historycznych, i językowych, i geograficznych dla wielu inwestorów z Zachodu Polska będzie tą bezpieczną bazą do inwestowania w Ukrainie”.
07:15. Ołeksandra Matwijczuk: sojusznicy Ukrainy to wspólnota obrońców wolności
Jeśli nie powstrzyma się Putina, jego przykład zachęci innych autorytarnych przywódców do podjęcia podobnych działań. Bo jeśli Rosja może, to dlaczego inni nie mogą? – powiedziała PAP Ołeksandra Matwijczuk, ukraińska obrończyni praw człowieka, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.
06:51. Reuters: przekazanie Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk może być niewykonalne
Przekazanie Ukrainie przez administrację USA pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk może okazać się niewykonalne, bo obecne zapasy są przeznaczone dla amerykańskiej marynarki wojennej i na inne cele - napisała w czwartek agencja Reutera, powołując się na źródła.
Z dokumentów Pentagonu wynika, że amerykańska marynarka wojenna, która jest głównym użytkownikiem Tomahawków, kupiła dotychczas 8959 tych rakiet po średniej cenie 1,3 mln USD za sztukę.
Tomahawki są produkowane od połowy lat 80. W ostatnich latach średnio produkowanych jest od 55 do 90 sztuk rocznie. Według danych budżetowych Pentagonu w 2026 roku planowany jest zakup 57 tych pocisków.
00:01. Waszyngton i Kijów pracują nad umową o ukraińskiej technologii dronowej
W Waszyngtonie w tym tygodniu przebywa ukraińska delegacja, która pracuje ze stroną amerykańską nad szczegółami umowy dotyczącej udostępnienia ukraińskiej technologii dronowej Amerykanom - pisze dziennik „Wall Street Journal”.
Umowa ma zakładać, że Kijów podzieli się z USA swoją przetestowaną na polu bitwy technologią dronową w zamian za opłatę z tytułu jej wykorzystania albo inne formy rekompensaty - przekazali gazecie przedstawiciele władz obu krajów.
„WSJ” podkreślił, że potencjalna umowa ma poparcie liderów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. W ocenie dziennika jej zawarcie będzie krokiem milowym we współpracy dotyczącej bezpieczeństwa między Amerykanami i Ukraińcami.
We wtorek w Waszyngtonie kilkudniową wizytę rozpoczęła delegacja ukraińska na czele z wiceministrem obrony Serhijem Bojewem, która ma rozmawiać na temat umowy z przedstawicielami Departamentu Stanu i Pentagonu.
Źródło w amerykańskim rządzie przekazało dziennikowi, że sfinalizowanie szczegółowej umowy może zająć miesiące, a jej wartość może sięgnąć miliardów dolarów.
Gazeta zaznaczyła, że amerykańskie firmy produkują zaawansowane drony, lecz Ukraińcy są daleko przed nimi, jeśli chodzi o masową produkcję tanich bezzałogowców, które są skuteczne w walce.
W sobotę Zełenski powiedział, że porozumienie w sprawie dronów ma być częścią pakietu, który obejmie też dużą umowę dotyczącą zakupu przez Kijów amerykańskiego uzbrojenia o wartości dziesiątek miliardów dolarów.
Według osób zaznajomionych z przebiegiem rozmów USA i Ukraina biorą pod uwagę kilka różnych mechanizmów ułatwiających transfer technologii dronowych z Kijowa do USA. Rozważane są umowy, w ramach których ukraińskie firmy miałyby dostarczać technologię i prototypy amerykańskim firmom w zamian za opłatę, lub porozumienie, w ramach którego ukraińska firma zakłada spółkę zależną w USA w celu produkcji dronów. Inną możliwością jest zakup dronów bezpośrednio z Ukrainy dla armii USA.
Dziennik zaznaczył, że jednym z problemów do rozwiązania jest powszechne wykorzystanie w ukraińskich dronach części chińskich. Amerykańskie firmy kupujące ukraińskie drony i technologie nie mogą używać chińskich komponentów ze względu na konieczność zagwarantowania bezpiecznych linii zaopatrzenia - podkreśliła gazeta.
Dziennik „Wall Street Journal zaznaczył, że amerykańskie władze od lat po cichu wspierają ukraiński przemysł dronowy. Po nieudanej kontrofensywie Ukrainy w 2023 r. ówczesny doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zlecił przeprowadzenie szeregu analiz wywiadowczych, które wykazały, że rozwój dronów krótkiego i dalekiego zasięgu wzmocniłby ukraińską armię. Administracja ówczesnego prezydenta Joe Bidena przeznaczyła 1,5 miliarda dolarów dodatkowego wsparcia na ukraińskie programy dronów i rakiet.
„WSJ” napisał, że w ubiegłym roku Ukraina wyprodukowała ponad dwa miliony dronów.
