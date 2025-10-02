NA ŻYWO

RELACJA. 1318. dzień wojny na Ukrainie. Waszyngton i Kijów pracują nad umową o ukraińskiej technologii dronowej

Trwa 1318. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Piątek, 3 października 2025 r.

00:01. Waszyngton i Kijów pracują nad umową o ukraińskiej technologii dronowej

W Waszyngtonie w tym tygodniu przebywa ukraińska delegacja, która pracuje ze stroną amerykańską nad szczegółami umowy dotyczącej udostępnienia ukraińskiej technologii dronowej Amerykanom - pisze dziennik „Wall Street Journal”.

Umowa ma zakładać, że Kijów podzieli się z USA swoją przetestowaną na polu bitwy technologią dronową w zamian za opłatę z tytułu jej wykorzystania albo inne formy rekompensaty - przekazali gazecie przedstawiciele władz obu krajów.

„WSJ” podkreślił, że potencjalna umowa ma poparcie liderów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. W ocenie dziennika jej zawarcie będzie krokiem milowym we współpracy dotyczącej bezpieczeństwa między Amerykanami i Ukraińcami.

We wtorek w Waszyngtonie kilkudniową wizytę rozpoczęła delegacja ukraińska na czele z wiceministrem obrony Serhijem Bojewem, która ma rozmawiać na temat umowy z przedstawicielami Departamentu Stanu i Pentagonu.

Źródło w amerykańskim rządzie przekazało dziennikowi, że sfinalizowanie szczegółowej umowy może zająć miesiące, a jej wartość może sięgnąć miliardów dolarów.

Gazeta zaznaczyła, że amerykańskie firmy produkują zaawansowane drony, lecz Ukraińcy są daleko przed nimi, jeśli chodzi o masową produkcję tanich bezzałogowców, które są skuteczne w walce.

W sobotę Zełenski powiedział, że porozumienie w sprawie dronów ma być częścią pakietu, który obejmie też dużą umowę dotyczącą zakupu przez Kijów amerykańskiego uzbrojenia o wartości dziesiątek miliardów dolarów.

Według osób zaznajomionych z przebiegiem rozmów USA i Ukraina biorą pod uwagę kilka różnych mechanizmów ułatwiających transfer technologii dronowych z Kijowa do USA. Rozważane są umowy, w ramach których ukraińskie firmy miałyby dostarczać technologię i prototypy amerykańskim firmom w zamian za opłatę, lub porozumienie, w ramach którego ukraińska firma zakłada spółkę zależną w USA w celu produkcji dronów. Inną możliwością jest zakup dronów bezpośrednio z Ukrainy dla armii USA.

Dziennik zaznaczył, że jednym z problemów do rozwiązania jest powszechne wykorzystanie w ukraińskich dronach części chińskich. Amerykańskie firmy kupujące ukraińskie drony i technologie nie mogą używać chińskich komponentów ze względu na konieczność zagwarantowania bezpiecznych linii zaopatrzenia - podkreśliła gazeta.

Dziennik „Wall Street Journal zaznaczył, że amerykańskie władze od lat po cichu wspierają ukraiński przemysł dronowy. Po nieudanej kontrofensywie Ukrainy w 2023 r. ówczesny doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zlecił przeprowadzenie szeregu analiz wywiadowczych, które wykazały, że rozwój dronów krótkiego i dalekiego zasięgu wzmocniłby ukraińską armię. Administracja ówczesnego prezydenta Joe Bidena przeznaczyła 1,5 miliarda dolarów dodatkowego wsparcia na ukraińskie programy dronów i rakiet.

„WSJ” napisał, że w ubiegłym roku Ukraina wyprodukowała ponad dwa miliony dronów.

