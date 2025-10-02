Administracja USA rozesłała do amerykańskich uniwersytetów list, w którym proponuje im porozumienie w sprawie wprowadzenia preferowanych przez prezydenta Donalda Trumpa zmian w ich polityce w zamian za dostęp do państwowych grantów - poinformował dziennik „Wall Street Journal”.
Chodzi m.in. o wykluczenie kryteriów płciowych i rasowych w rekrutacji studentów oraz limit liczby obcokrajowców na uczelniach.
Jak podał „WSJ”, listy otrzymało w pierwszej kolejności dziewięć uniwersytetów, zarówno prywatnych, jak i publicznych, w tym Massachusetts Institute of Technology (MIT), Uniwersytet Browna, Uniwersytet Pensylwanii i Uniwersytet Wirginii. Propozycja administracji polega na podpisaniu 10-stronicowego „Porozumienia na rzecz akademickiej doskonałości w szkolnictwie wyższym”, zobowiązującego uczelnie do wprowadzenia szeregu preferowanych przez Trumpa reform w zamian za dostęp do państwowych środków.
Według agencji AP wśród wymienionych w liście zobowiązań są: powstrzymanie się od używania kryteriów rasowych i płciowych w rekrutacji studentów, ograniczenie liczby zagranicznych studentów do 15 proc. wszystkich studentów, zamrożenie wysokości czesnego dla amerykańskich studentów na pięć lat, stosowanie definicji płci wprowadzonej przez Biały Dom w kontekście szkolnych łazienek, szatni i uniwersyteckich sportów, promowanie szerokiego spektrum poglądów na kampusach oraz likwidacja jednostek, które „celowo karzą, ośmieszają, a nawet zachęcają do przemocy przeciwko konserwatywnym ideom”.
Jak powiedział agencji urzędnik Białego Domu, choć list mówi o preferencyjnym dostępie do federalnych funduszy dla szkół, które podpiszą zobowiązanie, w efekcie tylko te szkoły będą mogły liczyć na państwowe granty. Podobne pisma mają otrzymać kolejne uniwersytety.
Jest to kolejny krok administracji Trumpa, by zmusić uczelnie do wprowadzenia żądanych przez nią ideologicznych i innych zmian. Biały Dom usiłował odebrać już przyznane granty części uczelni, ogłaszał wszczęcie dochodzeń dotyczących antysemityzmu na kampusach i starał się odebrać im możliwość przyjmowania studentów z zagranicy.
Głównym celem tych działań był dotąd Uniwersytet Harvarda, który skutecznie zaskarżył wiele z tych działań do sądu. Trump powiedział we wtorek, że jest blisko zawarcia ugody z tą uczelnią; zgodnie z tą ugodą Harvard zainwestowałby 500 mln dolarów w stworzenie sieci szkół zawodowych, a w zamian jego „grzechy zostaną odpuszczone”.
Wcześniej na układ z administracją Trumpa poszły inne szkoły: Uniwersytet Pensylwanii, Columbia oraz Brown.
