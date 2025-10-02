Pod hasłem „Solidarni z Palestyną” odbywa się przed gmachem MSZ demonstracja, w której bierze udział ok. 100 osób. Doszło do incydentów: wybito szybę w drzwiach ministerstwa i oblano wejście czerwoną farbą. Interweniowała policja.
Uczestnicy protestu wznoszą hasła m.in.: „Palestyna będzie wolna”, „Dość hipokryzji”, „Sikorski do dymisji”; deklarują też poparcie dla pomocy humanitarnej, którą niesie zmierzająca do Gazy międzynarodowa Global Sumud Flotilla.
Mężczyzna, który wybił szybę w drzwiach wejściowych do gmachu MSZ, został zatrzymany przez policję.
Wczoraj w nocy, gdy flotylla Sumud podpłynęła na mniej niż 80 mil morskich (ok. 148 km) do blokowanej Strefy Gazy, marynarka wojenna Izraela zbliżyła się do jednostek i przejęła część z nich.
Global Movement to Gaza Poland podała, że zatrzymano wszystkie statki, na których byli członkowie polskiej delegacji: poseł Franciszek Sterczewski (KO), prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”, która ma brytyjskie obywatelstwo.
Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w czwartek, że służba konsularna jest w kontakcie z polskimi obywatelami, którzy płynęli statkami. Minister zaapelował też ponownie, by nie podróżować w niebezpieczne rejony.
Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem. Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy.
CZYTAJ TAKŻE:
— Wszystkie statki, którymi płynęli do Strefy Gazy członkowie polskiej delegacji, zostały zatrzymane. Do celu nadal płynie 29 jednostek
— Izrael przechwytuje jednostki międzynarodowej flotylli płynącej do Strefy Gazy. „Poseł Franciszek Sterczewski został porwany”
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/742124-awantura-na-protescie-zwolennikow-palestyny-wybito-szybe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.