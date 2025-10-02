ZDJĘCIA

Awantura na proteście zwolenników Palestyny przed MSZ! Wybito szybę w siedzibie ministerstwa, oblano też wejście czerwoną farbą

Pod hasłem „Solidarni z Palestyną” odbywa się przed gmachem MSZ demonstracja, w której bierze udział ok. 100 osób. Doszło do incydentów: wybito szybę w drzwiach ministerstwa i oblano wejście czerwoną farbą. Interweniowała policja.

Uczestnicy protestu wznoszą hasła m.in.: „Palestyna będzie wolna”, „Dość hipokryzji”, „Sikorski do dymisji”; deklarują też poparcie dla pomocy humanitarnej, którą niesie zmierzająca do Gazy międzynarodowa Global Sumud Flotilla.

Mężczyzna, który wybił szybę w drzwiach wejściowych do gmachu MSZ, został zatrzymany przez policję.

Wczoraj w nocy, gdy flotylla Sumud podpłynęła na mniej niż 80 mil morskich (ok. 148 km) do blokowanej Strefy Gazy, marynarka wojenna Izraela zbliżyła się do jednostek i przejęła część z nich.

Global Movement to Gaza Poland podała, że zatrzymano wszystkie statki, na których byli członkowie polskiej delegacji: poseł Franciszek Sterczewski (KO), prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”, która ma brytyjskie obywatelstwo.

Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w czwartek, że służba konsularna jest w kontakcie z polskimi obywatelami, którzy płynęli statkami. Minister zaapelował też ponownie, by nie podróżować w niebezpieczne rejony.

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem. Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy.

Wszystkie statki, którymi płynęli do Strefy Gazy członkowie polskiej delegacji, zostały zatrzymane. Do celu nadal płynie 29 jednostek

Izrael przechwytuje jednostki międzynarodowej flotylli płynącej do Strefy Gazy. „Poseł Franciszek Sterczewski został porwany”

